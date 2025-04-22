Одноденні контактні лінзи: лікар-офтальмолог пояснив, коли та як їх носити

Одноденні контактні лінзи / © Credits

Реклама

Як користуватися цим типом контактних лінз, у чому їхні переваги та за яких порушень вони неефективні, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Одноденні лінзи — це м’які контактні лінзи, призначені для одноразового використання. Найпоширеніший варіант: ви надягаєте їх вранці перед роботою чи навчанням, а ввечері знімаєте і викидаєте у сміттєвий бак.

Максимальний час носіння — 12-18 годин.

Реклама

Якщо ви надягли одноденні контактні лінзи, а за кілька годин вирішили прийняти душ чи поплавати у басейні, повторно використовувати їх не можна. Чому? Матеріал, з якого вони виготовлені, розрахований на короткочасне носіння і не забезпечує достатньої стерильності після зняття.

Ці контактні лінзи тонші, ніж багаторазові, добре пропускають кисень, не так сильно пересушують очі, не потребують догляду та зберігання у контейнері.

На контактних лінзах для тривалого використання з часом накопичується білково-ліпідний наліт, вироблення якого є природним процесом — білки та ліпіди містяться у складі сльози. Його потрібно ретельно зчищати з поверхні контактних лінз за допомогою спеціальних засобів, бо наліт є середовищем для розмноження «шкідливих» бактерій та грибків. Ці відкладення можуть призводити до розвитку:

бактеріального кератиту — запалення рогівки;

бактеріального або вірусного кон’юнктивіту — запалення слизової оболонки;

увеїту — запалення райдужної оболонки;

блефариту — запалення країв повік.

Одноденні контактні лінзи підійдуть для дорослих та підлітків, у яких нещодавно виявили зорові порушення, і між окулярами та лінзами, вони обрали другий варіант. Оскільки ці лінзи тонші за багаторазові, очі звикають до них за декілька використань, а людина — до стороннього тіла в оці загалом. Згодом їй буде значно легше перейти до використання багаторазових контактних лінз.

Також вони стануть у пригоді пацієнтам, які носять окуляри, але час від час користуються контактними лінзами, наприклад, у подорожах чи на відпочинку.

Натомість для тих, хто страждає на алергію, одноденні контактні лінзи можуть стати найефективнішим та найбезпечнішим способом корекції зору, адже вони знижують ризик подразнення (кожна нова пара — стерильна) і запалення (мінімізують накопичення білково-ліпідного нальоту).

Одноденні контактні лінзи підходять для багатьох типів порушення зору — короткозорості, далекозорості, помірного астигматизму (порушення оптичної системи ока, зумовлене неправильною формою рогівки або кришталика).

Індивідуальна корекція зору іншими типами лінз потрібна за:

важких форм астигматизму — астигматизм > 2.00-3.00 діоптрій, неправильний астигматизм;

кератоконусу — прогресуюче стоншення та викривлення рогівки, при якому стандартні м’які лінзи, зокрема одноденні, не дають достатньої чіткості зору;

анізометропії — порушення заломлення світла між двома очима, яке розвивається на тлі вродженої короткозорості або далекозорості, астигматизму, катаракти, після травм або хірургічних операцій.

І наостанок: в жодному разі не використовуйте одноденні контактні лінзи повторно, оскільки це призведе у кращому разі до подразнення, у гіршому — до бактеріального зараження.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!