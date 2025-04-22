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- Здоровий спосіб життя
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Одноденні контактні лінзи: лікар-офтальмолог пояснив, коли та як їх носити
Одноденні контактні лінзи тонші за багаторазові, не потребують спеціального догляду, підходять для корекції короткозорості, далекозорості, астигматизму та пресбіопії.
Як користуватися цим типом контактних лінз, у чому їхні переваги та за яких порушень вони неефективні, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.
Одноденні лінзи — це м’які контактні лінзи, призначені для одноразового використання. Найпоширеніший варіант: ви надягаєте їх вранці перед роботою чи навчанням, а ввечері знімаєте і викидаєте у сміттєвий бак.
Максимальний час носіння — 12-18 годин.
Якщо ви надягли одноденні контактні лінзи, а за кілька годин вирішили прийняти душ чи поплавати у басейні, повторно використовувати їх не можна. Чому? Матеріал, з якого вони виготовлені, розрахований на короткочасне носіння і не забезпечує достатньої стерильності після зняття.
Ці контактні лінзи тонші, ніж багаторазові, добре пропускають кисень, не так сильно пересушують очі, не потребують догляду та зберігання у контейнері.
На контактних лінзах для тривалого використання з часом накопичується білково-ліпідний наліт, вироблення якого є природним процесом — білки та ліпіди містяться у складі сльози. Його потрібно ретельно зчищати з поверхні контактних лінз за допомогою спеціальних засобів, бо наліт є середовищем для розмноження «шкідливих» бактерій та грибків. Ці відкладення можуть призводити до розвитку:
бактеріального кератиту — запалення рогівки;
бактеріального або вірусного кон’юнктивіту — запалення слизової оболонки;
увеїту — запалення райдужної оболонки;
блефариту — запалення країв повік.
Одноденні контактні лінзи підійдуть для дорослих та підлітків, у яких нещодавно виявили зорові порушення, і між окулярами та лінзами, вони обрали другий варіант. Оскільки ці лінзи тонші за багаторазові, очі звикають до них за декілька використань, а людина — до стороннього тіла в оці загалом. Згодом їй буде значно легше перейти до використання багаторазових контактних лінз.
Також вони стануть у пригоді пацієнтам, які носять окуляри, але час від час користуються контактними лінзами, наприклад, у подорожах чи на відпочинку.
Натомість для тих, хто страждає на алергію, одноденні контактні лінзи можуть стати найефективнішим та найбезпечнішим способом корекції зору, адже вони знижують ризик подразнення (кожна нова пара — стерильна) і запалення (мінімізують накопичення білково-ліпідного нальоту).
Одноденні контактні лінзи підходять для багатьох типів порушення зору — короткозорості, далекозорості, помірного астигматизму (порушення оптичної системи ока, зумовлене неправильною формою рогівки або кришталика).
Індивідуальна корекція зору іншими типами лінз потрібна за:
важких форм астигматизму — астигматизм > 2.00-3.00 діоптрій, неправильний астигматизм;
кератоконусу — прогресуюче стоншення та викривлення рогівки, при якому стандартні м’які лінзи, зокрема одноденні, не дають достатньої чіткості зору;
анізометропії — порушення заломлення світла між двома очима, яке розвивається на тлі вродженої короткозорості або далекозорості, астигматизму, катаракти, після травм або хірургічних операцій.
І наостанок: в жодному разі не використовуйте одноденні контактні лінзи повторно, оскільки це призведе у кращому разі до подразнення, у гіршому — до бактеріального зараження.
Бережіть себе та свій зір!