Оклюзійна терапія: навіщо заклеюють око пластиром та як це працює

Можливо, ви бачили людей, а особливо дітей в окулярах, одна лінза яких заклеєна пластиром. Такий вигляд має оклюзійна терапія.

За яких офтальмологічних порушень використовується оклюзійна терапія та як вона працює, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Показання до оклюзійної терапії

Заклеювання ока пластиром, або оклюзійна терапія – це простий, але ефективний метод лікування офтальмологічних порушень переважно у дітей.

Око заклеюють за:

амбліопії, відомої як "ледаче око", – стан, який виникає, коли одне око бачить гірше, ніж інше. А оскільки ми бачимо мозком, де формується чітка картинка, згодом мозок перестає збирати й обробляти інформацію від слабшого ока, тобто "відключає" його. Цим він полегшує собі роботу і уникає двоїння.

Оклюзія стимулює "ледаче око" включитися в роботу, зв’язок між мозком і оком відновлюється, завдяки чому зір покращується;

косоокості, чи страбізму, яка супроводжується амбліопією – порушення, за якого очі не дивляться в одному напрямку одночасно. Око може повертатися вгору, донизу, у напрямку носа, тобто всередину, або у зовнішній бік. Інколи обидва ока повертаються в бік носа чи назовні.

Коли одне око косить, мозок поступово його "відключає", щоб уникнути двоїння. Це призводить до того, що косе око бачить гірше. Заклеювання сильнішого ока змушує мозок знову активувати "ледаче" око, покращуючи його зорову функцію.

двоїнні в оці, або диплопія – під час цього порушення зображення двоїться в одному оці (монокулярна диплопія) або одразу в обох (бінокулярна диплопія).

За бінокулярної диплопії двоїння зникає, якщо одне око закрите. Зазвичай це пов’язано з проблемами в узгодженні роботи двох очей, такими як пошкодження нервів чи очних м’язів. Оклюзійна терапія може застосовуватися в короткотривалій перспективі для усунення двоїння, створюючи умови, за яких мозок отримує візуальну інформацію тільки від одного ока.

За монокулярної диплопії двоїння зберігається, навіть якщо одне око закрите пластиром. Цей стан може виникати на тлі астигматизму, катаракти, рубцювання рогівки. У такому разі оклюзійна терапія неефективна як метод лікування, оскільки потрібно лікувати основне захворювання.

Особливості лікування

Як відбувається оклюзійна терапія?

За допомогою спеціального медичного пластиру дитині або рідше дорослому заклеюють око, яке краще працює, або окулярну лінзу, якщо пацієнт носить окуляри. Медичний пластир не подразнює шкіру, легко наклеюється і знімається.

Зазвичай оклюзійна терапія триває від 2-3 годин до цілого дня – її тривалість визначає лікар, опираючись на результати обстеження та стан пацієнта.

Інколи дитина відмовляється носити окуляри, одна лінза яких заклеєна пластиром, адже це може викликати насмішки з боку однокласників. У такому разі вкрай важливо діяти без примусу. За можливості, обмежити оклюзійну терапію до кількох годин, підсилюючи її, наприклад, окулярами зі спеціальними лінзами, які послаблюють зір здорового ока, стимулюючи слабше.

Також застосовуються атропінові краплі – вони тимчасово розширюють зіницю здорового ока, змушуючи слабше включатися в роботу активніше. Однак можуть викликати світлобоязнь, головний біль, серйозно знижувати акомодацію (здатність фокусуватися однаково добре на предметах, розташованих на різних відстанях).

Добре себе зарекомендувала візуальна терапія – комплекс спеціальних вправ для очей. Нерідко для досягнення бажаного результату поєднуються кілька методів лікування, наприклад, оклюзійна терапія щоденно 2-3 години, носіння окулярів зі спеціальними лінзами та курс візуальної терапії під наглядом лікаря.

У жодному разі не можна самостійно заклеювати око звичайним пластиром, купувати дітям окуляри з фільтрами, виконувати якісь вправи для очей абощо. Якщо ви помітили, що в дитини погіршився зір, з’явилася косоокість або вона скаржиться, що погано бачить, одразу звертайтеся до офтальмолога.

Бережіть себе та свій зір!

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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