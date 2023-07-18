Окуляри чи лінзи: лікар-офтальмолог розповів, як обрати й адаптуватися

Деякі люди бояться носити окуляри, бо очі до них "звикають", а відтак без окулярів припиняють працювати. Мовляв, краще попити вітаміни, поробити гімнастику для очей. Бо якщо вдягнеш окуляри, то вже довіку їх носитимеш.

Та чи справді окуляри роблять очі лінивими й погіршують ситуацію? Коли пацієнтові призначаються окуляри, а коли – лінзи чи лазерне лікування? І що буде, якщо відмовитися від корекції в разі вже відчутних порушень зору? Про це розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Про окуляри: чи звикають до них очі?

"Не хочу носити окуляри, бо очі до них звикнуть, припинять працювати – і мені доведеться носити їх усе життя". Так пояснюють відмову від окулярів деякі пацієнти. Та чи є в цьому твердженні правда?

Лікар-офтальмолог призначає окуляри в разі:

далекозорості – нездатності чітко фокусуватися на об’єктах, розташованих на близькій відстані;

короткозорості – нездатності чітко фокусуватися на об’єктах, розташованих на далекій відстані;

далекозорості в поєднанні з короткозорістю – нездатності однаково добре фокусуватися на близькій і далекій відстанях; одне око чітко фокусується лише на близькій відстані, інше – оише на далекій;

астигматизму – розмитості зору, зумовленої неправильною формою кришталика або рогівки;

пресбіопії або вікової далекозорості – вікової нездатності чітко фокусуватися на близькій відстані, оскільки структури ока "зношуються" і втрачають еластичність.

Наприклад, у разі невисокого ступеня короткозорості людині підбирають окуляри з лінзами, в яких вона добре бачитиме на близькій (здатність зберігається) і далекій відстанях (здатність додається). Тобто окуляри покращують якість зору й життя. Водночас короткозорість може поступово прогресувати, бо окуляри не лікують орган зору, а лише коригують зорові дефекти та сповільнюють прогресування хвороби. Тому хоча б раз на рік у разі короткозорості та інших порушень, зазначених вище, потрібно перевіряти зір та, за потреби, змінювати лінзи з діоптріями.

Що буде, якщо за далекозорості, короткозорості чи будь-якого іншого порушення зору відмовитися від окулярів? Людина погано бачитиме, а також матиме:

регулярний, нав’язливий головний біль;

біль в очницях та підвищену зорову втомлюваність;

печіння, сухість, почервоніння білків;

сльозоточивість;

періодичне затуманення зору, появу чорних цяток тощо.

Також відсутність корекції в довготривалій перспективі може прискорити прогресування хвороби. Бо зазвичай разом з окулярами пацієнтові прописуються вітаміни, краплі, курс апаратного лікування. Комбінування різних методів допомагає сповільнити процес погіршення зору та закріпити отримані результати.

Адаптація до окулярів і лінз

Корекція зору за допомогою окулярів передбачає відчутну зміну картинки – предмети й об’єкти стануть чіткішими, яскравішими, покращиться фокус на близькій та/або далекій відстанях. А оскільки людина бачить мозком, до цих змін потрібно звикнути. Адаптація відбувається не лише в разі зміни лінз, а й у разі зміни оправи, і триває від кількох годин до двох тижнів, в середньому – 2-3 дні. В цей час людина може відчувати:

легке запаморочення, (відчуття) "погойдування";

головний біль, нудоту;

ефект "Fish eye" – відчуття споглядання світу зсередини акваріуму;

підвищену втомлюваність очей.

В разі корекції короткозорості на одному оці, високого ступеня короткозорості, далекозорості чи астигматизму на обох очах адаптація може проходити важче, ніж зазвичай, оскільки пацієнт носить "складні" окуляри. В такій ситуації ми пропонуємо зробити лазерну корекцію зору або підібрати контактні лінзи.

Сьогодні існує великий вибір лінз: монофокальні, мультифокальні, біфокальні, торичні, сферичні, асферичні, нічні лінзи Paragon тощо. До прикладу, для корекції короткозорості підходять монофакальні, сферичні, лінзи Paragon. Для корекції пресбіопії та пресбіопії з прогресувальною короткозорістю – біфокальні. Для корекції астигматизму – торичні, нічні лінзи Paragon.

Нічні лінзи Paragon – це достатньо жорсткі лінзи, порівнюючи з будь-якими іншими. Вони "тиснуть" на рогівку, внаслідок чого її форма тимчасово змінюється. Болю та дискомфорту під час сну людина не відчуває, натомість протягом дня має чіткий зір без необхідності носити окуляри. Нічні лінзи ідеально підійдуть пацієнтам, які не можуть зробити лазерну корекцію зору, зокрема через тонку рогівку, але й окуляри носити не хочуть.

До лінз, як і до окулярів, потрібно звикати впродовж 1-2 тижнів. Перші три дні їх потрібно носити 30-60 хвилин. Наступні три-чотири дні – до 2 годин. Другий тиждень – від 3 до 5 годин на день. Третій тиждень – до 10 годин, щодня збільшуючи час носіння лінз на годину. Наприклад, у понеділок – 5 годин, у вівторок – 6 годин, у середу – 7 годин тощо.

Якщо ви маєте відчутні зміни зору та боїтеся надівати окуляри, я ще раз хочу вас заспокоїти. По-перше, окуляри підбираються з урахуванням параметрів ширини обличчя (розмір окулярів) та типу обличчя (форма оправи). Відтак ви отримаєте зручний, стильний аксесуар, який покращуватиме ваш зір. По-друге, вас ніхто не примушуватиме носити окуляри, бо не завжди це доцільно і тому що існує достатньо великий вибір лінз і лазерна корекція зору. Але найголовніше: ані до окулярів, ані до контактних лінз очі не звикають настільки, щоб потім не працювати без них.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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