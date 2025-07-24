Окислювальний стрес: що це та як він впливає на зір

Окислювальний стрес / © Credits

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Що таке окислювальний стрес, чому він впливає на зір та як себе захистити, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Окислювальний, або оксидативний стрес — це стан, за якого в організмі накопичується забагато вільних радикалів. Вони пошкоджують важливі компоненти клітин — ДНК, білки, жири, мітохондрії.

Вільні радикали — це нестабільні молекули, які містять один або більше непарних електронів, через що вони короткоживучі та агресивні.

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Висока агресивність (реактивність) зумовлена відчайдушними спробами знайти пару і стабілізуватися. Для цього вони «відривають» електрони від інших сполук, поспіхом вступаючи в різні реакції. Атакована молекула втрачає електрон і стає вільним радикалом — запускається ланцюгова реакція пошкоджень.

У невеликій кількості вільні радикали утворюються всередині організму — у клітинах, що споживають багато кисню, наприклад, у мітохондріях, які забезпечують енергію для всіх життєво важливих процесів клітини, зокрема зростання і відновлення. Але водночас саме вони є основним джерелом вільних радикалів усередині клітини: активні форми кисню — побічні продукти мітохондріального дихання.

Серед зовнішніх джерел виділяють:

ультрафіолет;

хронічний стрес;

алкоголь;

незбалансоване харчування — надлишок цукру, трансжирів і нестачу антиоксидантів;

куріння, тютюновий дим (пасивне паління);

забруднене повітря — дим, смог, пил;

деякі антибіотики;

хімікати, пестициди;

радіацію;

інтенсивні заняття спортом без належної адаптації або за сильного виснаження.

Надмірне вироблення вільних радикалів стає спільною причиною для розвитку дуже різних хвороб — цукрового діабету, ревматоїдного артриту, проблем зі шлунково-кишковим трактом, астми, деяких видів раку (грудей, легень, сечового міхура). Безмовно, страждає й зорова система.

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Окислювальний стрес вважається одним з основних механізмів розвитку катаракти , а також створює передумови для:

глаукоми — підвищення внутрішньоочного тиску, яке призводить до пошкодження зорового нерва й поступової втрати зору;

вікової макулярної дегенерації — втрати центрального зору;

діабетичної ретинопатії — пошкодження сітківки на тлі цукрового діабету;

пігментного ретиніту — спадкового захворювання сітківки, за якого поступово зникає боковий і нічний зір;

синдрому сухого ока — слізні залози не виробляють достатньо сльози або слізна плівка випаровується занадто швидко;

кератоконусу — стоншення і деформації рогівки.

Чому?

Наші очі — один з найактивніших органів тіла, який постійно взаємодіє з киснем і світлом (особливо сітківка), що стимулює утворення вільних радикалів.

За катаракти у кришталику накопичуються пошкоджені білки кристаліни — вони злипаються, утворюючи каламуть, внаслідок чого природна лінза втрачає прозорість і мутніє.

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За глаукоми оксидативний стрес сприяє додатковому пошкодженню нервових клітин, які передають зображення від ока до мозку, а бачимо ми саме мозком. Паралельно може виникати запалення, яке прискорює втрату зору.

Як ви можете подбати про свої очі й не тільки? Я раджу:

носити сонцезахисні окуляри з фільтром UV400;

не зловживати алкоголем;

їсти багаті на антиоксиданти продукти — чорницю, лохину, малину, виноград, гранат, апельсини, грейпфрути, горіхи, насіння соняшника і льону, помідори (містять лікопен) тощо;

вчитися давати раду стресу — медитувати, гуляти на свіжому повітрі, контролювати час, проведений у соцмережах, налагодити режим сну;

щороку робити профілактичний огляд очей, щоб виявити навіть найменші порушення на початкових стадіях.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!