Опік сітківки лазерною указкою: лікар-офтальмолог розповів, як вберегти дітей від незворотного пошкодження зору

Лазерна указка використовується вчителями під час занять, а також є доступною іграшкою, якою полюбляють бавитися діти. Однак інколи, здавалося б, безневинні забавки завершуються візитом до лікаря-офтальмолога та пошкодженням сітківки.

Які функції виконує сітківка, що з нею відбувається під час опіку лазерною указкою і чи можна відновити зір, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Симптоми опіку сітківки лазерною указкою

У медицині існує такий термін як макулопатія. Це стан, за якого зір погіршується на фоні пошкодження центральної ділянки сітківки. Сітківка складається із декількох шарів фоторецепторних клітин, які приймають, аналізують і трансформують зображення в нервові імпульси. Наприклад, завдяки колбочкам, яких на сітківці дорослої людини близько 7 млн, ми бачимо і розрізняємо кольори у світлий час доби. Палички натомість допомагають нам добре бачити ввечері та вночі, поглинаючи червоні промені світла.

Зумисний або випадковий опік сітківки лазерною указкою – одна з причин зниження зору внаслідок опіку сітківки з розвитком рубця. Ще 2013 року в журналі Американської академії офтальмології йшлося про те, що лазерні указки небезпечні та призводять до збільшення випадків пошкодження сітківки у дітей. Дитині достатньо впродовж декількох секунд посвітити собі указкою в око, аби "випалити" одразу кілька шарів сітківки. Що відбувається далі?

Якщо ступінь пошкодження середній або важкий, одразу з’являються характерні симптоми – сильний біль в оці, поколювання, набряк, сльозотеча, спазм повіки. Якщо пошкодження поверхневе, запускається поступове, безсимптомне погіршення зору (розмитість, поява темних плям), і проблема виявляється випадково під час профілактичного огляду в лікаря. Але в обох випадках зміни незворотні, оскільки відновити пошкоджену сітківку неможливо. Під час опіку на її поверхні утворюється заглиблення, або "ямка", внаслідок чого порушується робота одразу кількох шарів сітківки. Що більше шарів пошкоджено, то більш виражені порушення.

Сітківка – найтонша нервова тканина, яка має складну будову і містить буквально мільйони клітин, які передають до мозку зорові сигнали. А саме в мозку формується чітке, кольорове зображення, оскільки наші очі – це так звані датчики, що збирають інформацію. Для того, щоб, наприклад, пересадити сітківку як кришталик чи рогівку, пересаджені клітини потрібно підключити до нервової системи, а це надзвичайно складне завдання.

Безпекові заходи

Вважається, що лазерна указка потужністю 5 мВт є безпечною для людини. Але для очей дітей, зір яких активно формується, небезпечною може бути лазерна указка навіть потужністю 1 мВт. Тому ваші діти повинні знати два правила.

Перше – лазерною указкою не можна світити в очі собі та іншим спеціально або задля інтересу/розваги.

Друге – якщо все ж таки лазер взаємодіяв з очима, потрібно одразу повідомити дорослих.

Якщо ви вчитель і користуєтеся лазерною указкою під час занять, виділіть 10-15 хвилин часу і розкажіть дітям про можливу небезпеку. Не забороняйте нею світити в очі собі чи комусь лише для того, аби заборонити. Поясність їм, що лазерний промінь здатен "випалити" клітини сітківки, завдяки якій ми добре бачимо вдень та вночі, пізнаємо навколишній світ, читаємо, навчаємося. І, на жаль, відновити пошкоджену лазерним променем сітківку поки що неможливо. Тому зір погіршується, найчастіше він змінюється суттєво і ці зміни мають незворотний характер.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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