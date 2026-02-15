Опра Вінфрі / © Associated Press

Для багатьох з нас фітнес — це рутина чи чергова справа у списку «to do». Для Опри Вінфрі — це справжня пристрасть і стиль життя, саме про це вона розповіла в інтервʼю для TODAY with Jenna&Sheinelle. Вона регулярно виходить на піші прогулянки, навіть під час щільного графіка поїздок по світу. Після подвійної операції на колінах 2021 року ця практика стала не лише способом підтримки фізичної форми, а й символом відновлення та сили духу.

Крок за кроком до здоров’я

«Причина, чому я так люблю піші прогулянки, у тому, що ти дивишся не на вершину пагорба, а на те, скільки вже пройшов», – каже Опра в інтерв’ю. За її словами, важливо зупинитися на середині шляху та оцінити свій прогрес — це мотивує рухатися далі.

Коли вона починала буквально зі 160 метрів і потроху збільшувала дистанцію, то дійшла до кількох кілометрів за прогулянку. Кожен крок — маленька перемога, яка нагадує, що тіло можна відновити, навіть після складної операції.

Пішохідна терапія для душі

Прогулянки на свіжому повітрі не лише зміцнюють серце та м’язи, але й допомагають контролювати вагу та емоційний стан. Опра зізнається, що тепер не прокидається з думками про їжу чи вагу, адже «постійний шум» у голові про харчування зник. Разом із GLP-1 і силовими тренуваннями це дозволяє їй підтримувати форму без стресу та обмежень.

Силові тренування як основа

Опра поєднує піші прогулянки з силовими вправами, які є надзвичайно важливими для жінок віком 50+. З падінням щільності кісток підтримка м’язового тонусу стає ключовою для здоров’я.

Опра Вінфрі доводить, що фітнес може бути не тягарем, а джерелом радості, відновлення та впевненості. Піші прогулянки на свіжому повітрі — це не лише шлях до фізичного здоров’я, а й нагадування, що варто цінувати свій прогрес.