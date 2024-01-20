Опущення верхніх повік: лікар-офтальмолог розповів як птоз впливає на зір

Очі – дзеркало душі, а ще орган чуття, завдяки якому ми отримуємо 90% інформації. Працюємо, дбаємо про себе та рідних, маємо активне дозвілля і насичене життя. Вважається, що птоз верхніх повік – виключно естетична проблема, але насправді вона має й офтальмологічне "коріння".

Про причини опущення повік та можливі ускладнення для зору за відсутності ефективного і своєчасного лікування розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Вроджений і набутий птоз

Птоз – це опущення або падіння верхніх повік, зумовлене надмірним розслабленням або ураженням м’язів, які утримують повіки у вертикальному положенні. Може бути вродженим і набутим.

Вроджений птоз виникає через дефект м’язів, нерозвиненість нервової системи, травмування м’язів під час народження, спадковість. Також причиною може бути параліч окорухового нерва, який контролює м’язи обличчя, уражений і не функціонує належним чином. Це може призводити до тимчасової або постійної втрати руху та чутливості в області обличчя.

Серед причин, які провокують розвиток набутого птозу, я виділяю:

травмування м’язів або нервів, які контролюють підняття повік;

новоутворення, які проростають через м’яз, порушуючи його роботу;

старіння – з віком м’язи і тканини очей втрачають тонус;

нервові розлади: міастенія гравіс, ботулізм, поліневропатія тощо;

цукровий діабет;

міотит або запалення м’язів;

міопатія – група нервово-м’язових хвороб, які призводять до поступового стоншення та втрати функції м’язів;

інсульт;

ускладнення після операцій, що проводилися на очах (лікування катаракти) чи повіках (корекція вікових змін) тощо.

Вплив птозу повік на зір

Опущення повік не лише естетична проблема. Залежно від того, наскільки сильно опущені повіки, можуть виникати офтальмологічні порушення і хвороби, які є ускладненнями птозу. Зокрема:

1. амбліопія або ліниве око – зниження гостроти зору через відсутність повноцінного зв’язку між очима та мозком;

2. косоокість – розлад зору, при якому одне або обидва боки відхиляються від зорової осі у напрямку до даного об’єкту;

3. астигматизм – захворювання, за якого рогівка та/або кришталик мають неправильну, злегка приплюснуту форму – щось на кшталт дині чи м’яча для американського футболу. Через це промені світла фокусуються на сітківці не в одній точці, а одразу в кількох: одні – за або перед сітківкою, інші – на сітківці, створюючи ефект "туману" або подвоєння;

4. хронічний кон’юнктивіт – запалення слизової оболонки, тобто кон’юнктиви, яка покриває поверхню ока і внутрішню поверхню повік.

Також птоз погіршує якість життя, оскільки на сітківку потрапляє менше світла, очі швидко втомлюються під час читання або роботи за комп’ютером. Зменшується поле зору, особливо, якщо ступінь птозу повний. Ще є частковий і неповний птоз, які завдають людині помірного дискомфорту. Але з плином часу, як правило, неповний трансформується у повний.

Лікування птозу

Неповний та частковий птоз повік можна лікувати за допомогою очної гімнастики, місцевої фізіотерапії, лікарських препаратів, які живлять нервову тканину і відновлюють чутливість нервових закінчень.

Повний або вроджений птоз – лише за допомогою хірургічного втручання – хірургії м’язу. Під час операції підтягуються м’язи, які відповідають за підняття повік. Завдяки цьому погляд "розкривається" і людина знову може повноцінно читати, працювати, навчатися без зорової перевтоми та дискомфорту.

Метод лікування залежить від причини опущення повік, яку потрібно попередньо встановити під час комплексного обстеження. У деяких випадках перед проведенням операції доцільно пройти курс фізіотерапевтичного лікування.

У будь-якому випадку опущення повік – це серйозне порушення, яке не можна ігнорувати не тільки через естетичну складову, а й тому, що воно може суттєво погіршувати здоров’я ваших очей.

Бережіть себе та свій зір!

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