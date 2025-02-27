Осцилопсія: офтальмолог пояснив, чому виникає ілюзія руху і що з цим робити

Осцилопсія – це симптом, пов’язаний із порушенням стабільності зорового сприйняття, коли людина навіть у стані спокою бачить світ в русі. Найчастіше цей стан виникає на фоні ністагму, розсіяного склерозу, інсульту, запалення мозку тощо.

Чому виникає осцилопсія та як лікується, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Осцилопсія – це стан, за якого виникає ілюзія руху або тремтіння навколишніх об’єктів, як у стані спокою, так і під час ходьби та обертання голови. Об’єкти можуть коливатися, стрибати, вібрувати, крутитися, хоча насправді нерухомі.

Що провокує виникнення осцилопсії

Порушення окуло-вестибулярного рефлексу, завдяки якому рухи нашого тіла й очей скоординовані. Якщо людина повертає голову праворуч, очі фокусуються на тому, що знаходиться справа. Якщо людина опускає голову донизу і дивиться, наприклад, на своє взуття, очі звернені донизу.

За осцилопсії цей зв’язок порушується на тлі:

ністагму – неконтрольований рух очима, який зауважують сторонні;

захворювання внутрішнього вуха;

запалення мозку;

інсульту;

серйозної травми голови;

розсіяного склерозу;

пошкодження нервів головного мозку;

вживання деяких ліків.

Осциплопсія супроводжується сильним стресом, бо крім рухливості об’єктів, виникають такі симптоми як:

запаморочення;

нудота;

двоїння;

мерехтіння, розмитість зору.

Самопочуття людини погіршується, бо вона втрачає можливість працювати, читати, водити автомобіль. Деякі пацієнти бояться виходити на вулицю, оскільки дезорієнтуються у просторі.

Виникати порушення може поступово або різко. Поступовий початок маємо під час розвитку розсіяного склерозу або хвороби Паркінсона. Різкий пов’язаний із черепно-мозковою травмою, інсультом, вестибулярним невритом.

Чи лікується осцилопсія

У цьому разі, за можливості, треба визначити причину, яка спровокувала цей стан. Осцилопсія – не самостійне захворювання, а сигнал організму про збій у певній системі чи системах.

З офтальмологічної точки зору, вона найчастіше свідчить про розвиток ністагму, який, однак, важко піддається діагностиці та лікуванню. Він може поєднувати зорове, неврологічне та вестибулярне порушення, і в такому разі офтальмолог має тісно співпрацювати з лікарями інших спеціальностей. Інколи причина залишається невідомою. Але першорядне завдання лікаря в будь-якому разі – зменшити наявні симптоми та покращити стан пацієнта.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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