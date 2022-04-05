Оселедець: корисні властивості цієї риби для нашого організму

Дієтологина Світлана Фус розповіла, чому рибні страви повинні бути у вашому раціоні двічі-тричі на тиждень.

Турбота про здоров'я, це насамперед уважне ставлення до їжі. Якісна і корисна їжа дає все необхідне кожній нашій клітинці, робить міцним імунітет, впливає на нашу фігуру, звичайно, якщо ми їмо в міру. Багато хто вважає, що в нашій їжі немає всього корисного, віддають перевагу їжі сумнівної якості, харчуються однотипно, водночас жменями п'ють додатково різні БАДи, поповнюючи, як їм здається, брак корисних вітамінів та мінералів.

Це невірно. Наша їжа повинна бути різноманітною. Лише в цьому випадку ми отримаємо весь спектр потрібних речовин. Немає одного такого продукту, який би міг забезпечити наш організм усіма нутрієнтами. Важливо поєднувати різні типи продуктів, адже кожен робить у цей процес свій внесок. Подивимося, наприклад, що дає нам оселедець.

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Він містить досить багато жиру, проте це здорові жирні кислоти, в основному Омега-3. Оселедець є одним з найкращих джерел Омега-3 жирних кислот. За добової потреби від 1 до 1,5 г на добу, в 100 г оселедця міститься 2,4 г. Омега-3 жирні кислоти потрібні для повноцінного харчування, тому що не виробляються в організмі. Якраз вони важливі для здоров'я:

DHA, тип Омега-3 жирних кислот, цінний структурний компонент мозку і сітківки ока. Відсутність достатньої кількості DHA може викликати проблеми із зором.

Більшість препаратів для вагітних жінок містять жирні кислоти DHA. Не дивно, тому що дослідження показали, що вони можуть впливати на інтелект дитини, соціальні навички та знижувати ризик затримки розвитку.

Позитивно впливають на серцево-судинну систему з кількох причин: вони можуть викликати зниження тригліцеридів, підвищувати рівень холестерину ЛПВЩ, запобігати втраті еластичності артерій, ефективно зменшувати запалення.

Люди, які регулярно вживають Омега-3 жирні кислоти, рідше страждають від депресії.

Поліпшують стан нашої шкіри, підтримують її м'якою, вологою і еластичною, запобігають передчасному утворенню зморшок.

Крім того, в оселедці міститься йод. 100 г цієї риби забезпечить практично половину добової дози цього необхідного для роботи щитоподібної залози елемента. Важливий для щитоподібної залози і селен. У оселедця його досить багато - близько 37 мкг, за мінімальної добової потреби - 50 мкг.

Більшість людей, почувши слово "антиоксиданти", думають про такі продукти, як зелений чай і червоне вино. Але саме оселедець містить потужні антиоксиданти: вітамін Е і селен. Обидві ці поживні речовини важливі для роботи імунної системи. Вони допомагають звести до мінімуму шкоду, заподіяну вільними радикалами.

Є в оселедця і вітаміни В12 і Д, мінерали - мідь, марганець і хром. 100 г оселедця забезпечить добову потребу в хромі, який впливає на метаболізм глюкози в організмі.

В цій рибі присутнє все те, заради чого ми з вами її і повинні їсти: мінерали, вітаміни, амінокислоти, корисні жири.

Не знаю як ви, але я дуже люблю оселедець. І не лише люблю, але і вживаю його регулярно. Мені дуже подобається оселедець під шубою. Не знаю, хто придумав цей салат, але вийшло дуже корисне поєднання овочів з білковим продуктом - поживна і смачна зимова їжа. Але там же майонез! - скажете ви. По - перше-майонез це рослинна олія збита з яйцем. І якщо не намазувати його товстим шаром на батон, то страшного в ньому нічого немає. І, по-друге: знаєте, як можна зробити так, щоб майонезу в цьому салаті було не 2 пачки, а 3 ложки? Після того, як ви натерли на тертці основні овочеві інгредієнти - буряк, моркву, картоплю, не поспішайте їх одразу укладати на оселедець і кожен шар перемазувати майонезом. Ліпше в окремих посудинах змішайте кожен з них з 1 ложкою майонезу. Так кожен компонент буде перемішаний повністю з цим соусом, на весь обсяг салату його піде небагато. Не будете тривожитися тоді, що це шкідливий жирний салат.

Рибу обов'язково вводьте у свій раціон, водночас жирну з холодних морських глибин, зокрема корисний і більш доступний оселедець. Звичайно, ліпше якщо він буде свіжим або замороженим, а не солоним.

Якщо ви дбаєте про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких, то рибні страви, а ще ліпше "рибні дні" повинні бути двічі-тричі рази на тиждень. Це здорова і корисна звичка.

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