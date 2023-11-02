Осінній суперфуд: дієтологиня Наталія Самойленко розповіла про корисні властивості гарбуза

Гарбуз - потужна вітамінна бомба восени, а також супер'ягода, яка вражає своєю яскравістю та кількістю вітамінів, каже дієтологиня Наталія Самойленко.

Гарбуз обов’язково має бути присутній у вашому раціоні, адже багатий на:

Вітамін А

Гарбуз є одним із найвідоміших джерел бета-каротину – потужного антиоксиданту, який організм перетворює у вітамін А.

Антиоксидантна сила бета-каротину також допомагає боротися з процесами старіння через захист від ультрафіолетових променів, знімати запалення, завдяки чому ваша шкіра та тіло в цілому будуть почуватися спокійнішими та щасливішими.

Вітамін С

Окрім бета-каротину, в одній чашці гарбуза міститься майже 20% рекомендованої добової норми вітаміну С, що може допомогти швидше одужати під час застуди.

Вітамін Е

Також гарбуз багатий на вітамін Е, залізо та фолієву кислоту – всі вони сприяють поліпшенню імунної функції, прискоренню загоєння ран.

Калій

Насичення мʼякоті калієм, має вирішальне значення для зниження артеріального тиску, а несмажене та несолоне насіння наповнене цинком та рослинними стеринами допоможуть підвищити рівень ліпопротеїдів високої щільності ("хорошого" холестерину) та регулювати показники тиску.

Амінокислоти

Гарбузове насіння містить триптофан, який допомагає виробляти серотонін. Окрім гарного настрою та відчуття радості, він є ключовим гравцем для сприяння міцного та якісного сну.

Пам’ятайте, що цей суперфуд в раціоні здорової людини – це не зовсім про гарбузове лате чи мафін. Обирайте корисніші варіанти у вигляді запеченого гарбуза, пюре, хумусу або супу.

Читайте також: