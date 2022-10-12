Основні ознаки дефіциту вітаміну С

Дієтологиня та терапевтка Тіана Фіалкова розповіла, які симптоми викликає дефіцит вітаміну С і до кого він буває. Однак все ж таки пам'ятайте, що ці симптоми неспецифічні і можуть вказувати на інші наявні проблеми в організмі.

Перевірте себе, щоб сезон ГРВІ не застав вас зненацька:

Кровоточивість ясен.

Червоні крапки на шкірі (петехії).

Яскраво-червоні волосяні фолікули (перифолікулярний крововилив), особливо на ногах.

Синці, які легко виникають, без особливих причин.

Суха, груба, шкіра, що лущиться.

"Гуся" шкіра на стегнах, сідницях, руках з червонуватим відтінком (фолікулярний кератоз).

Часта кровотеча із носа.

Рани, що повільно гояться, довго "сидять" плями постакне.

За хімічною структурою молекула вітаміну З дуже схожа на молекулу глюкози. І якщо ви вживаєте багато цукру, то засвоюватись організмом насамперед буде глюкоза. Тому у людей, які їдять багато солодкого, зазвичай є дефіцит вітаміну С.

Також у дефіциті за вітаміном С завжди перебувають курці.

Вітамін С у великій кількості мыститься у надниркових залозах і витрачається на виробництво стресових гормонів. Ще він дуже важливий для вироблення імунних клітин лейкоцитів, для синтезу коллега, для стін капілярів. Натуральний вітамін С – найпотужніший антиоксидант.

Але що стосується аптечного вітаміну С. Аскорбінова кислота – це синтетична форма, яка не є повноцінним вітаміном С. Найчастіше аптечний вітамін С роблять із сірчаної кислоти та кукурудзяного крохмалю. У природі аскорбінова кислота не існує сама по собі, вона є лише частиною комплексу вітаміну С. І вилікувати ту ж цингу (крайній прояв дефіциту вітаміну С) аскорбіновою кислотою неможливо. Також аскорбінова кислота підвищує в організмі вільнорадикальне окислення, отже може лише посилювати запальні стани організму.

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