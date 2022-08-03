Отруєння важкими металами: як допомогти своєму організмові

Дієтологиня, терапевтка Тіана Фіалкова розповіла, як важкі метали потрапляють до нашого організму та як їх вивести за допомогою правильного харчування.

Важкі метали — це ртуть, свинець, кадмій, стронцій, миш'як, нікель, талій. Зазвичай вони потрапляють до організму через шкіру (косметика, лак, фарба для волосся), легені або шлунково-кишковий тракт (їжа, вода).

Що відбувається в організмі від надлишку важких металів

У надмірній кількості вони здатні змінювати структуру білків, негативно впливати на обмін речовин, викликати клітинні мутації, порушувати структуру та проникність клітинних мембран, а також спричиняти порушення роботи внутрішніх органів. Це призводить до уповільнення зростання у дітей, послаблення репродуктивної функції, онкологічних захворювань. Також важкі метали дуже "люблять" віруси, зокрема вірус Епштейна — Барр. І що більше в організмі депоновано важких металів, то вищий ризик активізації вірусних процесів. І це неповний перелік того, що викликають важкі метали, які щодня потрапляють до нашого організму.

Токсичні метали виходять з місць виробництва через труби разом із димом, який піднімається в небо і далі випадає разом із дощем, проникаючи у воду, ґрунт, продукти. Важкі метали токсично впливають на центральну нервову систему, можуть призводити до порушення пам'яті, апатії тощо. Людина постійно відчуває знесилення, швидко втомлюється, стає кволою і дратівливою. Вона часто страждає від головного болю.

Як бачите, отруєння солями важких металів одразу важко розпізнати, тому що його симптоми легко сплутати з хронічними хворобами, наслідками втоми, неправильного харчування та вікових змін.

Ртуть

Потрапляє до організму через вихлопи різних виробництв, вживання великої риби (тунця), розбиті ртутні градусники, амальгамні зубні пломби.

Алюміній

Потрапляє через антиперспіранти, алюмінієвий посуд, тютюновий дим, воду.

Свинець та кадмій

Потрапляють через вихлопні гази машин та виробництв, лаки й фарби, через ґрунт і воду, зібрані біля доріг гриби, через тютюновий дим.

Миш'як

Потрапляє до організму через ливарне виробництво, морепродукти, лаки й фарби, тютюновий дим та рис.

Діагностика

Комплексний аналіз сечі на наявність важких металів.

Як їх вивести з організму

Їжте більше якісної сирої рослинної їжі. Рослини початково містять набагато менше важких металів на відміну від тваринних продуктів. І на наше щастя, вони мають доведений хелатувальний ефект. До сьогодні вже проведено низку досліджень, які наочно довели ефективність у зв'язуванні та виведенні важких металів у таких рослин:

кінза, петрушка, шавлія

кмин

коріандр

томати

спіруліна та моринга

свіжовичавлене лляне та кунжутне масло

червоні морські водорості

вітграс (паростки пшениці)

дикорослі ягоди, особливо чорниця

синій виноград

часник

свіжий сік кінзи або будь-якої іншої зелені (активуємо виведення важких металів через нирки).

Візьміть собі за звичку починати день не з кави, а з невеликої склянки свіжого зеленого соку або зеленого смузі. Ну, і найголовніше. Потрібно обмежити подальше надходження важких металів до організму:

використовувати якісні фільтри для води

користуватися очищувачами повітря (якщо мешкаєте у промислових районах)

намагатися не їсти велику рибу (тунця) і уникати/обмежувати морепродукти

підтримувати роботу печінки та жовчовивідної системи

налагодити регулярний стілець

активно й регулярно потіти (з згодом також виходять деякі важкі метали) під час аеробних тренувань і відвідування інфрачервоної сауни, лазні).

Більше про здоров'я читайте на сторінці Тіани Фіалкової.

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