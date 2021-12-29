Печія: чому виникає і як її позбутися

Печія: чому виникає і як її позбутися

Печія найчастіше тимчасова, некомфортна і минуща недуга. Дієвий засіб від печії - зміна раціону, дотримання правильного харчування і здорового способу життя. Як це зробити, розповіла дієтологиня Світлана Фус.

Свята - це період, коли набагато частіше можуть виникати різні гастрологічні симптоми, які зазвичай є наслідком того, що і скільки ми будемо їсти. Під час свят ми зазвичай дозволяємо собі трохи більше і, на жаль, надлишок їжі може принести нам проблеми зі здоров'ям. Однією з неприємних недуг, що пов’язана зі святковим переїданням є печія.

Печія поширена ознака порушення травлення з якою зіштовхується чимало людей І виникає вона не сама по собі. Найчастіше з'являється у тих, хто нерегулярно харчується, переїдає, у людей з ожирінням. Ще є безліч інших випадків, починаючи від вживання певних продуктів, появи її в положенні лежачи і закінчуючи хворобами травного тракту, які вимагають обов'язкового лікування.

Що треба знати про печію

Печія з'являється тоді, коли кислий вміст шлунку в зворотному напрямку потрапляє до стравоходу (це називається рефлюкс), викликає подразнення слизової стравоходу, і стан проявляється неприємним відчуттям печіння і тепла різної тривалості та сили. Кислий вміст роз'їдає слизову оболонку стравоходу і по суті, відбувається хімічний опік. У нормі вміст шлунку не потрапляє до стравоходу, цьому перешкоджає сфінктер - круговий м'яз між шлунком і стравоходом, який щільно змикається після того, як їжа потрапила до шлунку.

Звідки береться печія

Основних причин виникнення печії загалом дві. Перша - слабкість сфінктера, і друга - надмірне продукування соляної кислоти шлунком. З'являються вони через певні стани:

1. Порушення режиму харчування - нерегулярне харчування, вживання їжі під час руху, погане пережовування, переїдання.

2. Часте вживання "подразнювальної" їжі - смаженого, гострого, жирного, кофеїновмісних і солодких газованих напоїв, свіжої випічки та ін.

3. Шкідливі звички та фактори довкілля - куріння, зловживання алкоголем, хронічний стрес.

4. Вживання деяких медикаментів.

5. Захворювання органів травлення - гастрит із підвищеною кислотністю, гастроезофагальна рефлюксна і виразкова хвороби, захворювання жовчовивідних шляхів і підшлункової залози.

6. Підвищення внутрішньочеревного тиску - носіння тісного одягу, підняття важких предметів. Шанси, що кислотний рефлюкс і печія виникнуть, збільшуються у разі ожиріння. За надлишкової маси тіла виникає постійно підвищений тиск в черевній порожнині, що послаблює нижній сфінктер стравоходу.

7. Вагітність - одна із причин розвитку печії у жінок в цей період життя.

Очевидно, щоб не провокувати появу печії, необхідно нормалізувати режим харчування, обмежити ті продукти, які подразнюють слизову шлунка, відмовитися від шкідливих звичок, нормалізувати вагу і т. д. Також варто забути про переїдання, відмовитися від фізичних навантажень і положення "лежачи" після їжі на 15-20 хвилин, вечеряти за 2-3 години до сну, носити вільний одяг.

Список продуктів, які можуть посилювати печію, досить великий. З раціону потрібно виключити жирні і смажені страви, гострі приправи і соуси, каву, міцний чай і шоколад, газовані напої, кислі фрукти і овочі. Але слід дослухатися і до того, що відчуваєте. І якщо продукти, які вказані в списку, не провокують печію, прибирати їх з раціону необов'язково. Потрібно стежити за їхньою кількістю і частотою вживання.

Під час вагітності, для попередження появи печії, можна дещо зменшити обсяг їжі на кожне приймання, але збільшити їхню частоту. А так само стежити за тим, які продукти провокують печію.

Треба розуміти, що боротися з печією медикаментами або народними засобами самостійно не слід. І хоча в аптеках є багато засобів, здатних зменшити симптоми захворювання, їхнє тривале застосування буде небезпечним для здоров'я, може призвести до ускладнень. І якщо вона виникає багато разів і регулярно - це тривожний сигнал і необхідна консультація лікаря, обстеження і лікування причини печії.

Печія найчастіше тимчасова, некомфортна і минуща недуга. Дієвий засіб від печії - зміна раціону, дотримання правильного харчування і здорового способу життя.

Бережіть себе, харчуйтеся правильно!

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