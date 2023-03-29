Перехитрити деменцію: навіщо в зрілому віці вчитися грати на музичному інструменті та як це робити

Гра на музичному інструменті — не лише веселе заняття та навичка, яка вразить ваших друзів, але й хороший стимул для інтелектуального розвитку і підтримки здоров'я мозку.

Грайте на піаніно для здоров'я мозку, тому що вчитися ще не пізно і це уповільнює зниження когнітивних функцій.



Навіть якщо ви ніколи не били в барабан, не грали на гітарі чи флейті, ще не пізно почати. Тому що навчання грі на музичному інструменті в дорослому віці може допомогти загострити ваш розум, а також запобігти погіршенню когнітивних функцій у майбутньому.

Womans World розповів про переваги навчання грі на музичному інструменті та пояснив, з чого почати.

Діти та музичні інструменти

Ні для кого не секрет, що уроки музики приносять користь дітям і підліткам. Вони дисциплінують та навчають дітей терпінню й відповідальності за допомогою багаторазової практики. Але чи знаєте ви, що молодь, яка навчається гри на музичних інструментах, також отримує користь для розумового розвитку? Дослідження, опубліковане в Journal of Educational Psychology, засвідчило, що старшокласники, які мали уроки музики, були успішнішими в навчанні, аніж їх не музичні однолітки. Дослідження Американської психологічної асоціації показують, що ті, хто навчився грати на музичному інструменті в дитинстві, зберігають гостроту розуму навіть через десятиліття після того, як припинили грати на ньому. А недавнє дослідження Frontiers in Psychology довело, що навчання гри на музичному інструменті зміцнює психічне здоров'я та добробут підлітків.

Навіщо вчитися грати на музичному інструменті у зрілому віці

Чи не запізно починати вчитися грати на музичному інструменті у зрілому віці? Виявляється, що ні. Дослідження показують, що навчання грі на музичному інструменті в дорослому віці, як і раніше, приносить багато користі вашому мозку.

Гра на музичному інструменті стимулює розумовий процес

Дослідження, опубліковане в Journals of Gerontology, показало, що у дорослих, які почали грати, майже одразу покращилися когнітивні функції. В рандомізованому контрольованому дослідженні дорослі віком від 60-ти до 80-ти років відвідували курси гри на фортепіано протягом чотирьох місяців. Через три місяці вони показали більш швидкі навички оброблення думки та сильнішу робочу пам'ять. Дослідження, проведені Асоціацією психологічних наук, показали, що у дорослих, які освоювали складні нові навички, спостерігався вищий імпульс когнітивних функцій, ніж у тих, хто виконував менш складні дії, як-от розгляд кросвордів.

Гра на музичному інструменті запобігає майбутньому когнітивному спаду

Навчання грі на інструменті дає довгострокові переваги. Дослідження, опубліковане в Journal of Neuroscience, передбачає, що у людей похилого віку навчання грі на музичному інструменті може уповільнити вікове зниження когнітивних функцій і допомогти зміцнненню навичок слухання. Подальше підкріплення цієї ідеї — дослідження Центру геріатричної допомоги Бейкреста, яке показало, що вивчення нової мови чи навчання гри на музичному інструменті робить мозок літньої людини ефективнішим, що може запобігти втраті пам'яті. Музикантам і білінгвам потрібно менше зусиль для виконання тих самих завдань, що також може захистити їх від зниження когнітивних функцій і відтермінувати початок деменції.

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Як навчитися грати на музичному інструменті дорослому

Дорослій людині з повною свободою волі, відповідно, з повним тягарем обов'язків може знадобитися трохи більше ініціативи, ніж дитині. Але це абсолютно реально. Ось кілька порад, які допоможуть зробити перший крок назустріч музиці.

Виберіть простий інструмент для вивчення

Можливо, ви хочете почати музикувати, але не знаєте, на чому зупинити свій вибір. Замість того, щоб із головою зануритися у вивчення складнішого інструменту, наприклад, скрипки, і розчаруватися, почніть із простого. Укулеле, гармоніка, фортепіано та гітара є одними з найзручніших інструментів для початківців.

Вибирайте уроки, які відповідають вашому розкладу

Одразу ж підписатися на суворі або дорогі курси — не найкраща ідея. У вас є справи, які потрібно виконувати, і люди, з якими потрібно зустрічатися, — поспішання на щоденні тригодинні заняття лише викличе бажання їх кинути. Спробуйте пошукати на YouTube уроки, які ви можете проходити у власному темпі, не виходячи з дому. Вони безкоштовні і є з чого вибирати. Наберіть щось на зразок "уроки гри на фортепіано для початківців" і подивіться, що вам подобається. До речі, якщо вибрати англомовного, наприклад, вчителя, ви зможете одночасно вчитися грати і вдосконалювати свої мовні навички, що, безумовно, не залишить деменції жодного шансу.

Якщо ви готові до наступних кроків, спробуйте купити платний курс.

Якщо ж ви все таки хочете вийти з дому та навчатися очно, пошукайте в Інтернеті музичних вчителів поряд із вами або поблизу. Ідеально — на відстані 15-20 хвилин пішої прогулянки.

Хоч би який інструмент ви вибрали, важливо, щоб вам це подобалося. Якщо вам не подобається піаніно, спробуйте гітару. Не подобаються струни — перейдіть на кларнет. Навчання приносить користь вашому розуму, але задоволення від процесу й любов до музики приносять користь всьому вашому єству.

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