Перекус: міт та реальність від дієтолога-ендокринолога

Є різні погляди на те, що таке перекус і чи потрібно його взагалі враховувати у раціоні. Дієтолог-ендокринолог відкриває таємниці цього прийому їжі та пояснює, чому не варто демонізувати перекуси.

Для багатьох із нас перекус – це лише швидка закуска, яку ми вживаємо між основними прийомами їжі. Проте, Катерина Толстікова лікарка, дієтолог-ендокринолог стверджує, що перекус це не "швидко поїсти і забути", але це є повноцінним прийомом їжі, який має важливе значення для нашого здоров'я та енергії.

Перекус – це більше, ніж ви можете подумати. Зазвичай його сприймають як швидкий перекус горіхами або фруктами, але він є повноцінним прийом їжі, який має включати в себе всі три макронутрієнти: білки, жири і вуглеводи.

Тому дієтолог радить робити три повноцінні великі прийоми їжі і один просто менший. І ви можете назвати його “перекусом”. Або рівномірно розподіліть на чотири прийоми їжі, які не будуть називатися перекусами. Тому перекусів взагалі то не існує.

Перекуси не слід демонізувати, адже вони можуть бути важливою частиною нашого раціону. Варто обирати здорові, ситні і збалансовані тарілки, які допоможуть забезпечити нас необхідними поживними речовинами та енергією протягом дня.

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