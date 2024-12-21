Переохолодження, малорухливий спосіб життя, біль: лікар спростував найпоширеніші міфи про простатит

За статистикою, один із десяти чоловіків хворіє протягом життя на простатит. Це захворювання впливає на репродуктивну, сечостатеву та сексуальну системи, досить часто трансформуючись у хронічну форму.

Найпоширеніші міфи, пов’язані з симптомами та причинами простатиту, спростував уролог-андролог Клініки МЕДІКОМ Щербаков Роман Володимирович.

Міф №1: простатит виникає на тлі переохолодження

Простатит провокують віруси, бактерії та грибки. Тривале перебування на холоді може послабити імунну систему, створюючи сприятливі умови для розвитку інфекції. Але це актуально, якщо вже є проблеми з сечовидільною системою. Якщо у чоловіка не було раніше простатиту, холод його не спричинить.

Міф №2: простатит завжди супроводжується болем

Сильний біль внизу живота, над лобковою кісткою, у попереку, під час сечовипускання та дефекації – симптоми бактеріального простатиту. Тобто простатиту, спровокованого бактеріями. Найчастіше – це Escherichia coli, або кишкова паличка.

Однак існує безсимптомний запальний простатит, який виявляють випадково під час профілактичного огляду в уролога. Чоловік зовсім не відчуває болю, немає проблем із сечовипусканням.

Хронічний простатит, який є найпоширенішим видом простатиту, може проявлятися зниженням сексуального бажання, затримкою сечі, частим сечовипускання вночі, дратівливістю. Біль також може виникати, але не обов’язково.

Міф №3: малорухливий спосіб життя підвищує ризик простатиту

У 90% випадків хронічного простатиту причину, яка його спровокувала, встановити не вдається. За малорухливого способу життя у малому тазі застоюється кров. Слабкий кровообіг сприяє накопиченню бактерій та інфекційних агентів у простаті, створюючи умови для розвитку захворювання. Але вже відома нам кишкова паличка (бактерія) потрапляє у простату через сечовивідні шляхи.

Поширена причина – недостатня гігієна або її відсутність. На жаль, зараз деякі чоловіки перебувають в польових умовах, де їм не вдається приймати душ і змінювати спідню білизну щодня.

Усім чоловікам я раджу займатися спортом, більше ходити, але не забувати про гігієну (душ і зміна білизни – щодня) та регулярні профілактичні обстеження в уролога.

Міф №4: простатит – вікова хвороба

За статистикою, простатит розвивається у чоловіків після 40-45 років. Однак гострий бактеріальний простатит може спіткати людину у будь-якому віці. Наприклад, бактерії Proteus mirabilis (зустрічаються у травному тракті) чи Escherichia coli (кишкова паличка) передаються під час сексу. Серед інших причин – недостатня гігієна, захворювання нирок або сечовивідного каналу. Інфекція поширюється до простати, запускаючи розвиток простатиту.

Якщо у вас є спадкова схильність до захворювань простати чи інших органів сечостатевої системи, хвороба може розвинутися вже після 35-40 років.

Міф №5: простатит виникає за відсутності сексуального життя

Регулярний секс покращує кровообіг в органах малого тазу та зменшує застій простатичного секрету в простаті. Це корисно для здоров’я, проте хороший кровообіг не захищає чоловіка від розвитку простатиту, який виникає внаслідок бактеріальної інфекції, травмування, хронічного стресу (стрес робить організм більш вразливим до інфекцій) тощо.

Не всі форми простатиту дають знати про себе болем, частим сечовипусканням, зниженням сексуального бажання. Інколи простатит розвивається безсимптомно, погіршуючи здоров’я репродуктивної, сечостатевої та сексуальної систем. Тому я раджу щороку робити профілактичний чекап, а за появи будь-яких симптомів, яких раніше не було, без зволікань обов’язково звертатися до уролога.

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