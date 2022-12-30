Припиніть бігати до вбиральні ночами: 4 важливі поради

Вставати серед ночі, щоб сходити до туалету, дуже неприємно. Більше того, ваші нічні відвідування вбиральні можуть заважати спати домашнім.

Коли протягом ночі вам доводиться кілька разів підводитися, щоб сходити до туалету, виспатися не завжди виходить. Потреба прокидатися вночі, щоб попісяти, називаються ніктурією і зустрічається у 75% жінок віком від 40 років, повідомляє Womans World і рекомендує чотири лайфгаки, щоб скоротити кількість нічних відвідувань туалету.

Підніміть ноги і надягніть панчохи

Після довгого дня розслабтеся, розташувавши ноги вище за серце. Покладіть ноги на м'яку подушку за годину до сну, це допоможе вам під час останнього перед сном сечовипускання повністю випорожнити сечовий міхур, кажуть вчені з клініки Клівленда. Також відомо, що надягання компресійних панчох перед сном допомагає контролювати сечовий міхур.

Зітхніть із полегшенням

Якщо ви прокинулися, щоб сходити до туалету, і у вас виникли проблеми із засинанням, зробіть серію повільних глибоких вдихів протягом двох хвилин. Це активує блудний нерв, який м'яко уповільнює серцебиття, щоб ви могли розслабитися та задрімати.

Їжте гарбузове насіння

Щоб зупинити проблеми з сечовим міхуром до того, як вони почнуться, з'їжте жменю гарбузового насіння за годину до сну. Це сильнодійне насіння підвищує рівень тестостерону, що, своєю чергою, допомагає зміцнити м'язи тазового дна, щоб підтримувати контроль над сечовим міхуром. Насіння також допомагає розслабити м'язи стінки сечового міхура, тим самим збільшуючи здатність утримувати сечу та зменшуючи частоту сечовипускання.

Додати гостроти

Гостра їжа подразнюватиме сечовий міхур, але приймання харчової добавки з капсаїцином, з'єднанням, що надає гостроту каєнського перцю, може полегшити ноктурію, збільшивши кількість рідини, яка може утримувати сечовий міхур. Це відволікає надактивні нерви, які говорять вашому мозку, що вам потрібно йти до вбиральні.

Однак, перш ніж дотримуватися цих порад, вам варто порадитися зі своїм лікарем та виключити наявність будь-яких проблем зі здоров'ям.

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