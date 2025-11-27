П’ять найпоширеніших міфів про купероз / © Credits

Чому виникає купероз, чи дійсно є лише косметичним дефектом, який можна прибрати за допомогою кремів та сироваток, чим відрізняється від розацеа і як його лікувати, розповіла дерматологиня, дерматовенерологиня, трихологиня Клініки МЕДІКОМ Вікторія Єфімова.

Міф №1: купероз — хронічна хвороба шкіри

Купероз — це не самостійна хвороба і не просто косметичний дефект. Найчастіше він є раннім проявом судинної форми розацеа або наслідком локального порушення тонусу дрібних судин, тобто капілярів.

На щоках, лобі, підборідді та крилах носа з’являються помітні розширені судини — поодинокі або множинні, що формують характерну «сітку». У більшості випадків також є стійке почервоніння шкіри, яке посилюється під впливом зовнішніх тригерів — перепадів температури, емоційного стресу, ультрафіолету, вживання алкоголю, використання скрабів, пілінгів.

Міф №2: купероз — косметичний дефект

До косметичних дефектів зараховуємо розширені пори, дрібні мімічні зморшки, нерівний тон шкіри, чорні цятки. Вони ні на що не впливають і ні на що не вказують.

Натомість купероз — порушення, яке свідчить на нестабільність судин: капіляри постійно залишаються розширеними, хоча мали б звужуватися.

Судинну «сітку» можна прибрати, наприклад, за допомогою лазера чи IPL-терапії, але схильність до куперозу залишиться. Без належної профілактики можуть з’являтися нові судини.

Міф №3: купероз виникає у людей з чутливою шкірою

Існує чотири типи шкіри — нормальний, комбінований, жирний і сухий.

У більшості випадків чутливість — це тимчасовий стан, який може виникати у людей з будь-яким типом шкіри в будь-якому віці. Вона є відповіддю на порушення захисного бар’єру. Його порушує агресивне скрабування, часті пілінги, використання непідходящого зволожувального крему або сироватки, недостатнє зволоження. Внаслідок цього з’являється лущення, почервоніння, відчуття стягнення, печіння, свербіж.

Серед причин виникнення куперозу виділяють:

генетичну схильність;

порушення нормальної роботи судин, коли вони неправильно реагують на сигнали організму;

надмірний вплив ультрафіолету;

гормональний збій;

проблеми з венозним відтоком або застій крові в дрібних капілярах, через що вони надміру навантажуються, розширюються і пошкоджуються.

Неправильний щоденний догляд, ультрафіолет, стрес, алкоголь, гостра їжа, різкі перепади температур — тригери, які пришвидшують прояви куперозу або погіршують ситуацію. Однак це не причини, як зазвичай пишуть.

Міф №4: купероз і розацеа — одне й те ж

Купероз — стан шкіри, який характеризується розширеними капілярами і стійким почервонінням. Він може перейти в розацеа, але це трапляється не завжди.

Розацеа — хронічне запальне захворювання шкіри, яке має кілька форм. Одна з них — судинна (еритематозно-телеангіектатична), і її першим проявом часто стає саме купероз. Але на відміну від куперозу, розацеа супроводжується не тільки судинними змінами, а й запаленням, відчуттям жару, висипанням (папули, пустули), підвищеною реактивністю шкіри.

Міф №5: купероз можна вилікувати за допомогою доглядової косметики

Зволожувальні креми, сироватки, ампульні вітаміни — важлива частина догляду, але вони не прибирають судинну «сітку».

Косметика може:

зменшити чутливість шкіри;

зміцнити захисний бар’єр;

знизити реакцію на тригери, як-то мороз, спека чи стрес;

зменшити почервоніння завдяки компонентам, які зміцнюють судини: ніацинамід, азелаїнова кислота, вітаміни С, К тощо.

Видиму судинну сітку усувають лише за допомогою апаратних методів. Найчастіше використовують лазерну-терапію або IPL-терапію (інтенсивне імпульсне світло).

Лікування куперозу — тривале, індивідуальне і комплексне. Воно передбачає зміну доглядової косметики, застосування апаратних процедур, мінімізацію стресу, налагодження роботи тих систем організму, де є порушення.