П’ять популярних міфів про зір, які вам шкодять / © Credits

Реклама

Про те, як ми бачимо навколишній світ, чому втрачаємо гостроту зору або гірше бачимо в темряві, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Міф №1: З віком очі зменшуються

Очне яблуко росте у дитячому віці, коли організм активно розвивається. Після завершення підліткового періоду його розмір стабілізується і залишається майже незмінним.

Натомість з віком змінюються інші структури ока:

Реклама

кришталик поступово втрачає еластичність, що ускладнює фокусування на близьких об’єктах — виникає пресбіопія, або вікова далекозорість;

рогівка може мутніти через накопичення пігментів і зміну прозорості тканин;

сітківка (чутлива оболонка ока), яка відповідає за сприйняття світла та зображень, поступово змінюється. Зокрема «зношуються» клітини, які відповідають за центральне бачення. Тому зір може ставати менш чітким, а очі гірше реагують на світло.

Міф №2: Темноокі люди бачать краще у темряві

Колір очей — карі, зелені чи блакитні — не впливає на здатність бачити в темряві. Те, як ми бачимо за слабкого освітлення, залежить від кількості та чутливості паличок — світлочутливих клітин у сітківці ока.

Єдина помітна різниця — світлобоязнь. Люди зі світлими очима, наприклад, блакитними чи сірими можуть відчувати легкий дискомфорт на сонці або за різкого освітлення. Це пов’язано з меншою кількістю пігменту, який захищає від світла.

Міф №3: Морква покращує гостроту зору

Морква багата на бета-каротин, який у нашому організмі перетворюється на вітамін А. Він дійсно важливий для нормального функціонування сітківки, особливо для зору в умовах слабкого освітлення.

Якщо у людини є дефіцит вітаміну А, то зір у темряві може погіршитися — і тоді морква або інші джерела вітаміну А (печінка, яйця, шпинат) справді допоможуть. Однак гострота зору може знижуватися і через інші причини — катаракту, глаукому, діабетичну ретинопатію або вікову макулодистрофію. У таких випадках потрібне медичне лікування: окуляри з діоптріями, контактні лінзи, використання спеціальних очних крапель, лазерна терапія, ін’єкційні процедури, хірургічна заміна кришталика тощо.

Реклама

Міф №4: Очі людини працюють як фотокамера

На перший погляд здається, що око — це фотокамера: є «лінза» (рогівка і кришталик), є «матриця» (сітківка), яка сприймає світло. Але насправді все набагато складніше.

Наші очі постійно рухаються, непомітно для нас. Ми не бачимо світ як одну чітку фотографію — мозок збирає картинку з окремих фрагментів, які очі «знімають» у різні моменти. Ба більше, у кожному оці є сліпа пляма — ділянка, де немає світлочутливих клітин. Тож мозок просто «домальовує» те, чого не бачить, орієнтуючись на навколишнє зображення. Тобто бачимо ми не очима, а саме мозком.

Міф №5: Зір можна повернути, натренувавши м’язи очей

М’язи, які відповідають за рух очей, справді можна тренувати — особливо якщо є проблеми з координацією, як-от косоокість. У такому разі вправи й апаратна терапія допомагають узгодити рухи очей і зменшити напруження.

Також гімнастика для очей знімає втому, покращує кровообіг, зменшує напруження після довгої роботи за комп’ютером. Та коли йдеться про гостроту зору, тобто наскільки чітко ми бачимо, усе залежить не від м’язів, а від рогівки, кришталика та сітківки. Якщо ці структури мають порушення, наприклад, через короткозорість, далекозорість чи катаракту, то жодні вправи не зарадять.

Реклама

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!