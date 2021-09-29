Підтримують імунітет та поліпшують травлення: дієтологиня розповіла про користь квашених овочів

Восени та взимку нам допомагає захиститись від застуди і підтримати імунітет квашення.

Багато хто погодиться, що наші бабусі та мами добре знали, що робити, щоб не захворіти на застуду. Тому заготовляли квашені продукти, клавши в бочки не лише огірки або капусту, а й всілякі інші овочі та фрукти.

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Ми знаємо, що квашення - це натуральне джерело пробіотиків. Тому квашені продукти називають пробіотичною їжею, яка ефективно захищає від збудників застуди та укріплює імунітет. Квашення – одні з найкращих натуральних ентеросорбентів, тобто вони можуть допомогти вашому організму позбавитись від токсинів. Достатня кількість харчових волокон в овочах надають ситості.

Молочна кислота, що утворюється під час квашення знижує рівень рН, завдяки чому поліпшується процес перетравлення їжі, підвищується засвоєння поживних речовин організмом.

Квашені продукти не потрібно плутати з маринованими, які готують з додаванням оцту і пастеризують, тому вони менш корисні. Але треба пам’ятати, що квашені продукти містять багато солі, тому вживати їх в великій кількості не рекомендовано. Вони повинні бути частиною (приблизно третиною) від денної кількості овочів. Це орієнтовно половина склянки (60-120 г) квашених овочів 1 раз на день. Їжте їх в першій половині дня та на обід.

У холодну пору регулярно додавайте квашення до свого раціону.

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