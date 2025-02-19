Підвищена чутливість до світла: офтальмолог назвав причини цього стану

Найчастіше підвищену чутливість до світла пацієнти сприймають як несерйозне порушення, яке мине після якісного сну та відпочинку. Однак насправді вона може бути ознакою кератиту, увеїту, кон’юнктивіту або ж неврологічних захворювань.

Як зрозуміти, що у вас підвищена чутливість до світла, чому варто одразу йти до лікаря та як лікувати порушення, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини світлобоязні

Світлобоязнь або фотофобія – стан, за якого у людини виникає підвищена чутливість до світла природного або штучного, під час контакту з яким очі болять, печуть і сльозяться. Інстинктивно їх хочеться заплющити.

Якщо ви перебуваєте у темній кімнаті впродовж кількох годин, а потім вмикаєте світло і відчуваєте незначний дискомфорт, це нормально. Він минає за кілька хвилин, коли очі адаптуються до яскравого освітлення. За світлобоязні дискомфорт може зменшуватися у темряві або приміщенні з м’яким освітленням, але в деяких випадках зберігається.

Звичка мружитися на вулиці вдень або у яскраво освітлених приміщеннях, постійна потреба у сонцезахисних окулярах, швидка втомлюваність очей під час роботи за комп’ютером можуть бути першими дзвіночками цього стану.

Чому виникає підвищена чутливість до світла?

Серед можливих причин виділяють:

очні хвороби і синдроми – кон’юнктивіти, кератити, увеїти, синдром сухого ока;

травми ока – пошкодження рогівки, наявність стороннього тіла на кшталт мікрочастинки стружки дерева чи металу;

неврологічні порушення – менінгіт, мігрень;

системні захворювання (системний червоний вовчак);

деякі лікарські препарати.

Симптоми світлобоязні

За світлобоязні, крім болю та сльозотечі, людина відчуває одразу кілька неприємних, нав’язливих симптомів:

почервоніння очей, що є проявом запалення;

відчуття стороннього тіла в оці (виникає за кератитів);

головний біль, який найчастіше пов’язаний із мігренню або розвитком менінгіту;

зниження гостроти зору, до прикладу, якщо світлобоязнь викликана кератитом, поверхня ока стає нерівною, зокрема через набряк чи утворення рубців. Це призводить до порушення процесу заломлення світла і зір розмивається.

Світлобоязнь – не самостійне захворювання, а симптом, який вказує на те чи те порушення. У разі пошкодження рогівки її намагаються загоїти та відновити, використовуючи краплі, мазі, протизапальні препарати. У разі кон’юнктивіту – визначити його тип (вірусний, бактеріальний, алергічний тощо) і зупинити запалення.

Гімнастика для очей, примочки, вітаміни для зміцнення імунітету чи покращення зору світлобоязнь не усувають, бо не лікують першопричину, а створюють ілюзію покращення. Не нехтуйте своїм здоров’ям, за підвищеної чутливості до світла звертайтеся до офтальмолога.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

Читайте також: