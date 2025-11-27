Підвищений внутрішньоочний тиск: офтальмолог пояснив, чому не можна зволікати

Підвищений внутрішньоочний тиск / © Credits

Чому підвищується внутрішньоочний тиск та з якими ризиками пов’язаний, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Усередині ока постійно виробляється водяниста волога — прозора рідина, яка заповнює передню і задню камери ока.

За добу кожне око виробляє орієнтовно 3–9 мл водянистої вологи, тобто від ½ до 2 чайних ложки. Хоча об’єм здається незначним, для нормального функціонування ока він має вирішальне значення. Адже водяниста волога живить внутрішні структури ока, зокрема рогівку та кришталик, які не мають власних кровоносних судин, підтримує форму ока, сприяє очищенню ока та створює бар’єр для патогенів, забезпечує стабільний внутрішньоочний тиск (ВОТ).

Якщо відтік водянистої вологи сповільнюється або її утворюється більше, ніж відводиться, ВОТ підвищується.

Це може статися через:

вікові зміни — з віком дренажна система ока працює менш ефективно, що сприяє накопиченню водянистої вологи;

спадкові особливості — генетична схильність до глаукоми або структурні аномалії;

судинні порушення, наприклад, погіршення кровообігу в оці;

ендокринні хвороби — цукровий діабет або захворювання щитоподібної залози;

травмування ока;

тривале приймання деяких ліків, особливо стероїдних препаратів.

Підвищений внутрішньоочний тиск є фактором ризику глаукоми. Він тисне на зоровий нерв, порушує його кровопостачання і поступово руйнує нервові волокна.

Чи відчуває людина, що ВОТ підвищений?

У більшості випадків підвищений внутрішньоочний тиск не викликає жодного дискомфорту. Іноді виникають неспецифічні ознаки, які дуже легко «списати» на перевтому та стрес, які, на жаль, стали невід’ємною частиною нашого життя:

епізодичне відчуття тиску, розпирання або тяжкості в очах;

періодичний головний біль, особливо в ділянці чола або навколо очей;

погіршення зору або поява райдужних кіл (ореолів) навколо джерел світла;

швидка втомлюваність очей під час читання чи роботи за комп’ютером;

незначне затуманення зору наприкінці робочого дня.

Виміряти внутрішньоочний тиск може лише офтальмолог за допомогою спеціального обладнання, зокрема тонометра. Процедура абсолютно безболісна, швидка і ефективна, адже дозволяє вчасно виявити підвищення ВОТ і запобігти розвитку глаукоми та інших захворювань, що загрожують зору. Це може бути увеїт, пігментна дисперсія райдужки, пухлини ока.

За глаукоми поступово відмирають волокна зорового нерва, який передає зорову інформацію від ока до мозку. І оскільки захворювання розвивається фактично безсимптомно, людина може не відчувати змін, поки не «загине» значна частина волокон. Про цей процес може свідчити звуження бокового (периферійного) зору, погіршення зору в сутінках, періодичне затуманення, постійне відчуття легкого тиску або важкості в очах.

Підвищений внутрішньоочний тиск — серйозний фактор ризику, але необов’язково ознака глаукоми. Деякі люди мають високий ВОТ через очну гіпертензію, за якої зоровий нерв немає ознак ушкодження. А в інших ВОТ нормальний, але водночас зоровий нерв пошкоджений (нормотензивна глаукома).

І найголовніша проблема полягає в тому, що відновити пошкоджені волокна неможливо. Лікування має на меті зупинити або сповільнити прогресування захворювання, зберегти залишковий зір і контролювати внутрішньоочний тиск.

Від того, наскільки вчасно людина звернулася до лікаря і розпочала терапію, залежить її шанс зберегти зір і уникнути тяжких наслідків глаукоми, серед яких — повна втрата зору. Тому я раджу щороку проходити профілактичний офтальмологічний огляд, а також звертатися до лікаря за появи «неспецифічних» симптомів, які не погіршують якість життя, але можуть сигналізувати про небезпечні зміни.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!