Пігментна дисперсія чи глаукома: офтальмолог пояснив, у чому відмінність і як лікувати

Пігментна дисперсія чи глаукома / © Credits

Чим вони відрізняються, чому розвиваються та як лікуються, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Колір райдужки ока, як і шкіри та волосся, визначає природний пігмент — меланін, який виробляють спеціальні клітини меланоцити. В оці пігмент виконує дві надважливі функції.

По-перше, поглинає надлишкове світло, щоб:

зменшити засліплення від яскравої лампи, фар або сонця;

захистити сітківку від ультрафіолету;

зробити зображення більш чітким.

По-друге, меланін відіграє важливу роль у стабільній роботі зіниці. На задній поверхні райдужки є пігментний епітелій — тонка «плівка», яка:

забезпечує гладкість задньої поверхні райдужки, аби зіниця вільно рухалася;

поглинає зайве світло, щоб зменшити його розсіювання всередині ока і запобігти внутрішнім відблискам, які можуть заважати чіткому зору.

У людей з короткозорістю райдужка має вигнуту форму і загнута назад — ближче до кришталика. Вона торкається тонких циннових зв’язок, які утримають кришталик. Коли зіниця рухається у темряві чи за фізичної активності, райдужка злегка тре циннові зв’язки. Через це з її задньої поверхні відлущуються частинки меланіну, які потім плавають усередині ока.

Усередині ока є передня камера — щось на кшталт міні-резервуара, заповненого прозорою рідиною (водянистою вологою), яка живить рогівку і кришталик. Водяниста волога постійно циркулює: виробляється, тече по камері і виходить через трабекулярну сітку — тонку, пористу структуру, яка працює як фільтр. Коли цей фільтр забивається, водяниста волога виводиться повільніше і тиск усередині ока починає зростати.

Якщо пігменту небагато, виникає пігментна дисперсія, за якої внутрішньоочний тиск може бути в межах норми. Якщо пігментні гранули меланіну накопичуються у трабекулярній сітці і заважають відтоку рідини, тиск зростає, внаслідок чого розвивається пігментна глаукома.

Серед причин, які провокують ці порушення виділяють:

генетичну схильність;

короткозорість середнього та високого ступеня;

анатомічну особливість, коли задня поверхня райдужки від народження має увігнуту форму, або надмірну глибину передньої камери;

Біг, спорт, інтенсивні фізичні навантаження, розширення зіниці під впливом деяких лікарських препаратів прискорюють прогресування пігментної дисперсії, яка може трансформуватися в пігментну глаукому. На початкових стадіях це відбувається безсимптомно. Згодом можуть з’явитися неспецифічні ознаки, як-то періодичне затуманення зору, райдужні кола навколо джерел світла або поступове звуження поля зору.

За пігментної дисперсії, якщо внутрішньоочний тиск нормальний і зір не страждає, обмежуються спостереженням: регулярно перевіряють очний тиск, стан зорового нерва, поле зору. У деяких випадках призначають очні краплі або виконують лазерну ірідотомію — процедуру, під час якої в райдужці створюють невеликий отвір, щоб вирівняти тиск між камерами ока. Це допомагає зменшити деформацію райдужки і знизити тертя, яке спричиняє виділення пігменту.

Натомість пігментна глаукома потребує активного лікування, оскільки внутрішньоочний тиск підвищений, а зоровий нерв починає руйнуватися. Щоб зупинити цей процес, спочатку можуть призначити краплі, які знижують внутрішньоочний тиск. Якщо цього недостатньо, застосовують лазерне або хірургічне лікування.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!