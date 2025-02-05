Піклуємося про здоровʼя серця: як ввести більше корисних овочів до свого раціону

Такі овочі, як шпинат, капуста та цибуля, можуть підтримати здоров’я серця. Ви можете їсти більше цих овочів, спланувавши харчування та зробивши їх більш помітними у своєму холодильнику.

Овочі відіграють ключову роль у підтримці здоров’я серця. Але не завжди вони посідають значне місце в нашому раціоні. Причин тому багато: хтось не дуже любить овочі, а воліє харчуватися швидкими вуглеводами, хтось лінується готувати, а іноді ми просто забуваємо, що в нижній частині холодильника за нами сумує куплена тиждень тому спаржа чи вже вкрите жовтими квітами броколі.

Як ввести овочі в своє щоденне меню, розповідає Healthline.

Які овочі вам необхідно їсти

Усі овочі певною мірою підтримують здоров’я серця. Однак деякі овочі можуть бути більш корисними, ніж інші. Дослідження показало, що деякі овочі можуть мати більше користі для здоров’я серця, зокрема:

цибуля

часник

хрестоцвіті овочі

листова зелень

Хрестоцвіті овочі багаті поживними речовинами, такими як вітамін К і фолієва кислота. Деякі приклади хрестоцвітих овочів включають:

цвітна капуста

брюссельська капуста

броколі

бокчой

Листова зелень містить багато вітамінів, мінералів і клітковини. Приклади листової зелені:

листова зелень

шпинат

зелень буряка

крес-салат

салат ромен

мангольд

ендівій

зелень ріпи

Овочі, такі як листова капуста, капуста та рукола, належать як до хрестоцвітих, так і до листових зелених категорій.

Консервовані та заморожені овочі

Як їсти більше овочів для здорового серця / Фото: Credits

Споживати консервовані або заморожені овочі цілком нормально й корисно, оскільки всі форми овочів зараховуються до споживання. Вони зручні і довго зберігаються.

Однак майте на увазі, що деякі консервовані овочі можуть містити доданий цукор або натрій, щоб зберегти їх у банці. Перш ніж використовувати овочі з банки, промийте їх у воді, щоб видалити надлишки цукру та солі.

Прочитайте харчові характеристики на етикетці на консервованих овочах, щоб вибрати варіанти з найменшим вмістом натрію та цукру.

Також варто спробувати купувати звичайні заморожені овочі. Але, майте на увазі, що деякі заморожені овочі змішують із соусами, які часто є прихованим джерелом натрію та цукру.

Ось кілька способів включити більше овочів у свій раціон для здоров’я серця.

Складіть план харчування

Як їсти більше овочів для здорового серця / Фото: Credits

Планування меню заздалегідь може допомогти вам забезпечити споживання овочів, ви будете впевнені, що кожне приймання їжі сприяє цьому. А зайшовши до продуктового магазину, можна придбати все необхідне на тиждень.

Замість того, щоб в останню секунду збирати щось разом із тим, що у вас є під рукою, або йти ще раз до магазину, ви матимете всі інгредієнти, необхідні для приготування багатих овочами страв.

Включайте овочі в перекус

Як їсти більше овочів для здорового серця / Фото: Credits

Якщо між прийманнями їжі ви намагаєтеся взяти пакетик чипсів, подумайте про те, щоб спланувати закуски, які містять овочі. Це може бути домашнє гуакамоле з паличками селери або моркви, зелений смузі зі шпинатом та огірком, морквяно-імбирний смузі чи, наприклад, шматочки моркви або огірка.

Поставте овочі на передній план

Як їсти більше овочів для здорового серця / Фото: www.credits

Якщо ви купуєте овочі, але бачите, що вони псуються, перш ніж ви дістанетеся до них, поміняйте речі в холодильнику, щоб уникнути цього.

Замість того, щоб зберігати їх у ящику для овочів, спробуйте перемістити їх на рівень очей або покласти у дверцята свого холодильника. Тоді щоразу, відкриваючи холодильник, ви будете згадувати, що вони у вас є.

Недоліком цього є те, що ваші продукти можуть швидше псуватися поза ящиками для продуктів. Альтернативою зміні місця розташування ваших овочів є записування овочів, які у вас є, на білій магнітній дошці або до папірця, прикріпленого до вашого холодильника.

Їжте овочі за сезоном

Як їсти більше овочів для здорового серця / Фото: Credits

Овочі доступні в будь-який час року, але найсмачніші вони в свій сезон.

Спробуйте урізноманітнити свої страви, додаючи нові овочі кожного сезону. З нетерпінням очікуючи чогось нового та смачного, ви зможете мотивувати себе досягти мети їхнього споживання.

Не змушуйте себе

Хоча такі овочі, як листова зелень і цибуля, можуть мати більше користі для здоров’я серця, ніж інші, якщо ви не звикли їсти достатньо овочів загалом — або не любите певні — це нормально зупинитися на тих, які вам подобаються. Вживання овочів, які вам подобаються, може підвищити ймовірність того, що ви досягнете рекомендованого споживання.

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