Пізнє перекушування: що відбувається з травленням, якщо щодня їсти перед сном

Що буде, якщо щодня їсти пізно ввечері / © Credits

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Пізнє перекушування знайоме багатьом: насичений день, вечеря змістилася, а перед сном раптом прокидається апетит. Саме собою таке приймання їжі не є проблемою, особливо якщо це трапляється зрідка. Значно важливіше те, чому людина регулярно їсть уночі та як почувається після цього. Про це розповіло видання Real Simple.

Варто орієнтуватися на власний режим, а за можливості завершувати вечерю приблизно за три години до сну, бо організму потрібен час, щоб перетравити їжу до того, як ви ляжете до ліжка.

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Травлення може реагувати дискомфортом

Ввечері обмінні та травні процеси поступово сповільнюються відповідно до циркадного ритму — внутрішнього біологічного годинника організму. Тому велика порція їжі безпосередньо перед сном може створити додаткове навантаження на травну систему.

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Серед можливих наслідків — здуття, спазми, зміни випорожнень і кислотний рефлюкс. Останній дуже ймовірний, якщо після їжі одразу лягти, бо в горизонтальному положенні шлунковій кислоті простіше потрапити до стравоходу.

Справа не в часі, а у звичках

Поширений міф полягає у тому, що сам собою їжа після певної години автоматично «уповільнює метаболізм». Насправді проблема часто криється в іншому. Наприклад, людина може недостатньо їсти протягом дня: пропустити сніданок, обмежитися кавою, поспіхом перекусити в обід, а ввечері нарешті дозволити собі повноцінну їжу. В такому разі сильний голод перед сном — необов’язково питання сили волі. Організм може просто намагатися компенсувати нестачу енергії та поживних речовин.

Ще одна причина — емоції та сформовані ритуали. Нудьга, стрес, самотність або звичка щось їсти перед телевізором можуть провокувати апетит навіть тоді, коли фізичного голоду немає. З часом це може сприяти переїданню, надлишку калорій і частішому вибору менш поживних продуктів.

Сон теж страждає

Велика кількість їжі безпосередньо перед сном змушує травну систему активно працювати саме тоді, коли організм має переходити до відпочинку. Підвищення рівня цукру в крові та дискомфорт у шлунку можуть ускладнити засинання.

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Якщо до цього додаються печія, рефлюкс або здуття, сон може ставати ще неспокійнішим, а регулярне недосипання здатне позначатися на настрої, когнітивних функціях і загальному самопочутті.

Що робити, якщо ви голодні

Іноді пізнє приймання їжі цілком виправдане, наприклад, коли день був надто активним, ви багато рухалися чи просто не встигли нормально поїсти. В такі моменти не варто ігнорувати голод.

Краще обрати невелику, поживну та легку для травлення закуску, а не повноцінну важку вечерю. Наприклад, підійдуть грецький йогурт із фруктами, сир із цільнозерновими крекерами чи цільнозерновий тост з арахісовою пастою. А ось дуже жирні й солодкі продукти, випічку, солодкі напої та великі порції перед сном краще залишити для іншого часу.

Пізня їжа не стає шкідливою лише через те, що на годиннику вже вечір. Значно важливіше, чи регулярно ви переїдаєте перед сном, чи достатньо харчуєтеся протягом дня та чи не використовуєте їжу як спосіб впоратися зі стресом або нудьгою.

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