Пластика повік: 5 поширених міфів, від яких варто позбутися

Побутує хибна думка, що блефаропластика – це жіноча операція, яка проводиться винятково з естетичних міркувань. Але насправді для її проведення існують серйозні медичні показання, зокрема, птоз, заворот або виворіт повіки, утворення гриж тощо.

Чи правда, що після кругової блефаропластики можуть не заплющуватися очі, шкіра швидше старіє, а зір погіршується, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Міф №1: блефаропластика – це естетична жіноча операція, яку проводять після 40 років

Блефаропластику роблять, як жінкам, так і чоловікам різного віку за наявності медичних і естетичних показань. Серед медичних показань це:

птоз, тобто опущення верхньої повіки, яке суттєво обмежує периферійний зір;

недорозвиненість м’язів, які відповідають за підняття верхньої повіки;

жирова грижа верхньої або нижньої повіки;

колобома – розщеплення повіки;

заворот або виворіт повіки.

Серед естетичних показань це:

асиметричний розріз очей;

опущення куточків очей;

нависання шкіри верхніх і/ або нижніх повік;

жирові мішки (набряки) під очима;

епікантус, або так звана монголоїдна складка – вертикальна складка над внутрішнім кутиком ока, яка прикриває слізне м'ясце.

Якщо у тридцятирічного пацієнта навислі повіки або колобома, не потрібно очікувати певного віку. Навислі повіки та колобома, які завдають дискомфорту і погіршують якість життя, – прямі покази до проведення блефаропластики.

Міф №2: після проведення блефаропластики "падає" зір

Блефаропластика не передбачає втручання в очне яблуко, де розташовані зорові нерви, сітківка, кришталик та інші структури ока, що відповідають за якість зору. Операція проводиться в анатомічно віддалених зонах. На верхній повіці – у складці шкіри, на нижній – по лінії росту вій на слизовій. Хірург видаляє зайвий жир, який накопичився у жирових мішках, надлишок тканин, перерозподіляє жир, укріплює м’язи тощо.

Після блефаропластики чіткість зору може погіршитися через післяопераційний набряк. Але за кілька тижнів зір відновлюється.

Міф №3: після блефаропластики завжди виникають важкі ускладнення

Блефаропластика – це хірургічна операція, яка, як і видалення зуба мудрості або апендициту, передбачає певні ускладнення. Зокрема:

появу синців;

порушення сльозовиділення;

розходження країв рани;

незмикання повік;

двоїння в очах;

виникнення рубців;

опущення зовнішніх кутиків очей;

розвиток запального процесу через приєднання інфекції.

Деякі ускладнення такі, як, наприклад, поява синців, рубців чи двоїння в очах є нормальним явищем і мають тимчасовий характер. Деякі, як, наприклад, незмикання повік чи порушення сльозовиділення потребують подальшої корекції. Але, якщо операцію проводить компетентний хірург-офтальмолог, важких ускладнень реально уникнути.

Тому, обираючи лікаря, звертайте увагу на його досвід роботи, реальні відгуки пацієнтів, уміння будувати діалог: слухати та відповідати на питання. Лікар не повинен вас лякати, але й не повинен замовчувати теоретично можливі наслідки.

Міф №4: після блефаропластики шкіра повік старіє швидше

За пружність і еластичність шкіри відповідають колагенові та еластинові волокна. З віком, організм виробляє менше білків. Щороку – приблизно на 1%. Згідно з науковими дослідженнями, за перші п’ять років менопаузи об’єм колагену зменшується приблизно на 30%. Через це повіки нависають. Звідси – міф про те, що блефаропластику роблять після 40 років.

Також треба враховувати, що наші очні яблука оточені підшкірно-жировою клітковиною, або гіподермою, яка захищає очі від пошкоджень. Гіподерма знаходиться в спеціальних мішечках-мембранах. Коли шкіра втрачає пружність та еластичність, розтягується, нависає, мішечки-мембрани стискаються, і жир, який міститься всередині, витікає. Так формуються жирові грижі під очима.

Під час проведення блефаропластики хірург видаляє зайву шкіру та жир. Шкіра контрольовано травмується, а таким чином організм запускає регенераційні процеси. Регенерація передбачає відновлення клітин, посилене вироблення колагену та еластину, гіалуронової кислоти, амінокислот. Таким чином шкіра омолоджується, а не старіє. Якщо ви плануєте зробити блефаропластику за медичними показаннями, омолодження буде приємним бонусом.

Міф №5: якщо зробити кругову блефаропластику, очі не заплющуватимуться

Кругова блефаропластика – це поєднання верхньої та нижньої блефаропластик під час одного хірургічного втручання. Якщо у пацієнтки на нижній повіці є грижа, а на верхній – нависання тканин, кругова блефаропластика дозволяє вирішити обидві проблеми одночасно. Якщо присутнє лише нависання верхніх повік, проводиться верхня блефаропластика (анкерна). Якщо лише грижа на нижній повіці – нижня блефаропластика (субліциарна).

Під час операції компетентний хірург видаляє зайву шкіру/ жир чи перерозподіляє його таким чином, щоб очі нормально розплющувалися і заплющувалися. Протягом кількох тижнів пацієнт може відчувати натягнутість, яка згодом, коли зникнуть післяопераційні набряки, мине.

Некомпетентний хірург може видалити забагато шкіри під час проведення верхньої блефаропластики, і тоді очі не заплющуватимуться. Тому річ не в тому, в скількох місцях одночасно проводиться операція, а наскільки грамотно і ким.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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