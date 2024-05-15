Почніть день з розтяжки: фітнес-тренерка поділилася комплексом вправ

Розтяжка – важлива частина нашого ранкового ритуалу пробудження. Вона активує діяльність організму і допомагає прокинутись.

Головна мета - почати свій день з руханки тіла, що змусить вас відчувати себе на десять років молодшими.

Онлайн фітнес-тренерка Zehra Allibhai показала на своїй сторінці приємні і легкі ранкові вправи, які допоможуть вам прокинутись, гарно розім'яти тіло, без великих навантажень і кардіо. Ви можете виконувати кожен рух по 10-15 повторень або встановити таймер і виконувати кожну розтяжку протягом 30-40 секунд!

Повороти шиї - зручно сядьте і виконайте кругові повороти шиї, для того, щоб її розігріти.

- зручно сядьте і виконайте кругові повороти шиї, для того, щоб її розігріти. Корпусні випади - станьте навколішки, руками впершись в підлогу і рухайте тіло вперед-назад

- станьте навколішки, руками впершись в підлогу і рухайте тіло вперед-назад Кішка – стоячи навколішки, впершись руками у підлогу, плавно прогинайте спину вверх-вниз

– стоячи навколішки, впершись руками у підлогу, плавно прогинайте спину вверх-вниз Боковий випад (з обох сторін) – стоячи навколішки, впершись руками у підлогу, робіть випад рукою зліва на право і навпаки, викидуючи руку між ногою та рукою, гарно прогинаючи спину і заводячи «в середину» плече і назад, тягнучи руку вверх

(з обох сторін) – стоячи навколішки, впершись руками у підлогу, робіть випад рукою зліва на право і навпаки, викидуючи руку між ногою та рукою, гарно прогинаючи спину і заводячи «в середину» плече і назад, тягнучи руку вверх Стегна (по черзі) – сядьте на попу, розставте ноги, трохи зігніть і колінах, починайте повороти з нахилом всього тулуба, працюючи стегнами, вправо-вліво

(по черзі) – сядьте на попу, розставте ноги, трохи зігніть і колінах, починайте повороти з нахилом всього тулуба, працюючи стегнами, вправо-вліво Повороти з нахилом вперед – сядьте на попу, розведіть і протягніть ноги, руки за голову і починайте робити нахили уперед

– сядьте на попу, розведіть і протягніть ноги, руки за голову і починайте робити нахили уперед Повороти колін (з кожного боку) – ляжте на спину, підігніть праве коліно до тулуба, візьміть його лівою рукою і потягніть вліво, розтягуючи м’язи. Повторіть ці самі рухи на іншу ногу

(з кожного боку) – ляжте на спину, підігніть праве коліно до тулуба, візьміть його лівою рукою і потягніть вліво, розтягуючи м’язи. Повторіть ці самі рухи на іншу ногу Поворот плеча – станьте на коліна, вирівнявши спину, візьміть у руки шарф (може бути мотузка, спеціальна гімнастична палиця), розведіть трохи руки над головою і почніть їх опускати і підіймати, закидуючи максимально назад, за голову.

– станьте на коліна, вирівнявши спину, візьміть у руки шарф (може бути мотузка, спеціальна гімнастична палиця), розведіть трохи руки над головою і почніть їх опускати і підіймати, закидуючи максимально назад, за голову. Глибоке присідання – ноги розставте ширше ширини плечей, присядьте так, щоб ваші сідниці були нижче колін, а коліна на рівні грудей, руки тримайте спереду, у замку

Після такої розтяжки можете тихенько посидіти пару хвилин, аби вирівняти дихання, чи помедитувати.

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