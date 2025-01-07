Подагричний напад: ревматологиня пояснила, чому в організмі накопичується сечова кислота

Спадковість підвищує розвиток подагри на понад 65%. Без своєчасного лікування це призводить до виникнення ускладнень, серед яких – руйнування прилеглої до суглобів кістки, хряща суглоба, запалення звʼязок, утворення каменів у нирках тощо.

Чому виникає подагра, як зрозуміти, що стався подагричний напад, та чому важливо якомога скоріше звернутися до лікаря, розповіла ревматологиня "Клініки Медіком" Ганна Вадимівна Приткова.

Симптоми подагри

Подагра розвивається, коли в крові є надлишок сечової кислоти. Сечова кислота утворюється після розпаду пуринів. Пурини – це природні речовини, які містяться в їжі та нашому організмі. Уявіть їх як маленькі будівельні блоки, що входять до складу ДНК й інших важливих речовин. Коли ми їмо продукти з пуринами (всі продукти, які містять білок), наш організм перетворює їх на сечову кислоту.

До цього списку входить:

червоне м’ясо – яловичина, свинина, телятина, ягнятина;

субпродукти – печінка, нирки, серце, легені;

риба – тунець, скумбрія, анчоуси, форель, сардини;

молюски – мідії, устриці, креветки, гребінці;

бобові – квасоля, сочевиця, нут, горох;

гриби – особливо сушені або дикорослі;

алкоголь, зокрема пиво, яке містить не лише пурини, а й компоненти, які уповільнюють виведення сечової кислоти;

червоне вино (меншою мірою);

інші продукти – соуси на основі м’ясного бульйону;

деякі овочі: шпинат, цвітна капуста, спаржа.

Якщо споживати багато продуктів із високим вмістом пуринів, надлишок сечової кислоти накопичується в організмі у вигляді солей, які осідають в суглобах, нирках, судинах та під шкірою.

Ознаки подагричного нападу

Подагричний напад – це прояв подагри, яка вже активно давно розвивається. Однак люди не завжди надають йому значення, бо біль може минути за 2-3 дні. До ревматолога, як правило, пацієнти звертаються, коли суглоб болить тиждень і довше.

Як зрозуміти, що це подагричний напад?

У нетравмованому суглобі раптово виникає сильний, гострий біль, частіше вночі або під ранок. Найчастіше подагра вражає суглоб великого пальця на нозі. Рідше – колінний та гомілковостопний або суглоби пальців рук чи ліктів із виникненням бурситів.

Припустимо, вночі людина прокидається від болю, приймає знеболювальні і засинає. Але за кілька годин біль повертається з тією самою інтенсивністю. Стає боляче ходити або працювати враженою рукою, оскільки суглоб набрякає, а шкіра навколо нього червоніє. Також підвищується місцева температура – шкіра над суглобом гаряча на дотик.

Спровокувати напад можуть стрес, зневоднення, продукти з високим вмістом пуринів, алкоголь, приймання певних лікарських препаратів, наприклад, діуретиків, можуть спровокувати напад.

Отже, основними ознаками подагричного нападу є спонтанний біль, який триває від кількох днів до кількох тижнів, набряклість суглоба, почервоніння шкіри. Перший подагричний напад люди майже завжди "списують" на забій ноги, фізичну перевтому тощо. Але подагра обов’язково згодом знову проявиться. Наступні подагричні напади тривають довше, а біль важче знеболюється.

Лікування та профілактика

Профілактика подагри проста – не зловживайте рибою, пивом чи іншими продуктами або напоями, де містяться пурини. Раціон має бути різноманітним та збалансованим. Особливо, якщо ви хворієте на цукровий діабет, ниркову або серцеву недостатність, гіпертонію, метаболічний синдром, псоріаз. Ці хвороби можуть підвищувати ризик виникнення подагри та прискорюють її прогресування.

Також вагоме значення має спадковість. Якщо родичі першого ступеня (мати, батько, дядько, брат) мають подагру, ризик її розвитку в інших членів сім’ї зростає на понад 65%.

Напад подагри – це привід без зволікань звернутися до ревматолога, щоб розпочати лікування, яке передбачає дієту, медикаментозне зниження рівня сечової кислоти, дотримання питного режиму тощо. План лікування визначається індивідуально, але чим скоріше ви звернетеся до лікаря, тим скоріше вдасться зупинити запальний процес, уникнувши ускладнень. Серед можливих – втрата рухомості суглобу, руйнування кісток, утворення каменів у нирках, серцево-судинні стани (інфаркт, інсульт), метаболічний синдром, хронізація хвороби.

Подагра – це хвороба, яку можна взяти під контроль, забувши про біль, але вкрай важливо належно лікуватися та стежити за своїм самопочуттям.

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