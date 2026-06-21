Похід замість терапії / © Associated Press

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У світі, де ми постійно перебуваємо онлайн, відповідаємо на повідомлення навіть під час відпочинку та рідко залишаємося наодинці зі своїми думками, турбота про ментальне здоров’я стає необхідністю, про це розповіло видання Real Simple.

За словами клінічної психологині Лізи Санчес, психічні розлади тією чи іншою мірою зачіпають приблизно кожного п’ятого дорослого, а серед підлітків цей показник ще вищий та продовжує зростати. Водночас багато людей не звертаються по допомогу, хоча щодня стикаються зі стресом, самотністю, порушеннями сну та емоційним виснаженням.

На цьому тлі хайкінг — піші прогулянки природними маршрутами — дедалі частіше називають одним із найефективніших і найдоступніших інструментів підтримки психічного здоров’я. І справа тут не лише у русі.

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Хайкінг працює краще за звичайне тренування

Багато людей помічають дивовижний ефект, що після прогулянки на природі проблеми, які ще годину тому здавалися непереборними, раптом втрачають свою вагу.

Секрет криється в одночасному поєднанні кількох факторів. Під час ходьби ми рухаємося, активно дихаємо, прискорюємо серцебиття, а організм починає виробляти так звані гормони гарного настрою.

Психіатр Бред Зерінг пояснює, що фізична активність підвищує рівень серотоніну, дофаміну та норадреналіну — нейромедіаторів, які безпосередньо впливають на наш емоційний стан. Крім того, під час навантаження виділяються ендорфіни, які допомагають відчувати задоволення та полегшення.

Проте є ще один важливий бонус. Регулярний рух покращує якість сну, а хороший сон, як давно відомо, тісно пов’язаний з емоційною стабільністю та стійкістю до стресу.

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Природний ефект

Саме тут хайкінг починає відрізнятися від тренувань у залі. Перебування на природі покращує настрій, знижує рівень стресу та посилює відчуття щастя. Коли людина опиняється серед дерев, зелені, пташиного співу та природних звуків, мозок починає інакше працювати. Ми задіюємо всі органи чуття: бачимо краєвиди, відчуваємо запах трави та лісу, чуємо вітер і спів птахів, відчуваємо сонце на шкірі. Усе це природним чином занурює нас у момент «тут і зараз».

Саме тому під час походу стає складніше прокручувати у голові старі образи чи хвилюватися про майбутнє. Увага перемикається на шлях, дихання, рух і навколишній світ. Фактично хайкінг поєднує фізичну активність із практикою усвідомленості та робить це абсолютно природно.

Після прогулянки проблеми здаються меншими

Багато людей відзначають ще один ефект — відчуття перспективи. Коли стоїте серед лісу, біля річки чи на вершині пагорба, поточні турботи перестають бути центром Всесвіту. Природа нагадує, що світ існує за межами дедлайнів, соціальних мереж та нескінченного інформаційного шуму.

Крім того, кожен завершений маршрут дарує відчуття досягнення. Навіть невелика прогулянка стає доказом того, що ви знайшли час для себе, подбали про власне здоров’я та виконали поставлену мету.

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Як почати, якщо поруч немає гір

Гарна новина полягає в тому, що для користі не потрібні ані Карпати, ані складні туристичні маршрути. Варто починати з малого, це може бути місцевий парк, сквер, тихий район із деревами чи міська зелена зона. Більшість психологічних переваг хайкінгу можна отримати навіть під час регулярних прогулянок неподалік від дому.

Ставте маленькі цілі. Не варто одразу планувати багатогодинні походи. Набагато ефективніше почати з коротких маршрутів і поступово збільшувати навантаження.

Обирайте те, що приносить задоволення. Якщо піші походи вам не до душі, це не проблема. Подібний ефект можуть давати велосипедні прогулянки, плавання, садівництво, фрисбі чи будь-яка інша активність на свіжому повітрі.

Менше гаджетів. Варто хоча б на час прогулянки відкласти навушники та телефон. Саме відсутність постійних повідомлень допомагає повністю зануритися в момент і отримати максимальний психологічний ефект.

Обирайте зручність. Нова корисна звичка має легко вписуватися у життя. Якщо для прогулянки потрібно їхати пів години через усе місто, шансів на регулярність значно менше. Краще знайти природу поруч із собою.

Поступово збільшуйте навантаження. Не варто одразу випробовувати себе складними маршрутами. Головне — регулярність. Інтенсивність можна підвищувати поступово, коли організм адаптується.

Запрошуйте друзів. Прогулянки у компанії не лише приємніші, а й допомагають значно довше дотримуватися нової звички.

У час, коли турбота про психічне здоров’я стала такою ж важливою, як і турбота про фізичне, хайкінг пропонує дивовижно просте рішення. Він поєднує рух, природу, усвідомленість і живе спілкування — усе те, чого так часто бракує сучасній людині. І найприємніше, щоб відчути цей ефект, зовсім не обов’язково вирушати у гори. Іноді достатньо просто вийти з дому, знайти найближчий парк і дозволити собі побути наодинці з природою хоча б пів години.

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