Покращують пам’ять і захищають від старіння: 5 найкращих спецій для здоров’я мозку

Спеції / © Associated Press

З настанням осені, коли ви міняєте холодні напої на гаряче лате, ваш розум також може звернутися до ваших улюблених сезонних спецій. Та чи замислювалися ви коли-небудь, чи мають ці знайомі смаки користь для здоров’я? Коротка відповідь — так.

Дослідження показують, що певні спеції можуть покращити здоров’я мозку та запобігти провалам у пам’яті, і Woman`sWorld зібрав найкращі, які варто покласти до вашої комори цього сезону.

Ви знаєте, як запобігти когнітивному спаду та серйозним захворюванням мозку, як-от деменція і хвороба Альцгеймера: дотримуйтеся збалансованої дієти, регулярно займайтеся спортом та знаходьте час для ігор і хобі, що стимулюють ваш розум. Проте це не єдині способи покращити когнітивні функції. Лікарі діляться переліком із п’яти найкращих спецій для здоров’я мозку, які допоможуть зберегти вашу пам’ять гострою на довгі роки.

Шавлія допомагає запам’ятовувати імена та обличчя

Шавлія / © Credits

Любителі гарбузових ньокі та святкових заправок будуть втішені дізнатися, що шавлія може стати тим стимулятором для мозку, який ви шукали. Дослідження показало, що люди, які приймали 600 мг капсул екстракту шавлії щодня протягом 29 днів, набагато краще запам’ятовували імена та обличчя, ніж ті, хто приймав капсули плацебо.

Садія Саїд, докторка медичних наук, лікарка, пояснює, чому дослідження показують, що шавлія підтримує пам’ять.

Ця рослина багата на розмаринову кислоту та флавоноїди з антиоксидантними та протизапальними властивостями, каже докторка Саїд. Ці хімічні речовини можуть сприяти зниженню оксидативного стресу в мозку, що призводить до кращого мислення і пам’яті. Крім того, шавлія потенційно впливає на деякі нейромедіатори, які беруть участь у процесі навчання та пам’яті. Зберігаючи ці хімічні речовини мозку, вона може мати додаткову користь для когнітивних функцій у довгостроковій перспективі.

Приготування їжі з шавлією кілька разів на тиждень є безпечним, каже Радж Дасгупта, доктор медичних наук. Уникайте концентрованих ефірних олій шавлії, оскільки вони можуть бути токсичними.

Кориця загострює фокус

Кориця / © Associated Press

Коричний альдегід є основним інгредієнтом кориці, і більшість її ефектів походять від цієї сполуки, каже докторка Саїд. Ця сполука покращує реакцію організму на інсулін — гормон, який регулює рівень цукру в крові. Підтримка стабільності цього рівня необхідна для забезпечення сталого потоку енергії протягом дня, і це сприяє як кращій концентрації, так і покращенню пам’яті.

Кориця також може з часом покращувати здоров’я мозку. Це допомагає підтримувати наш орган мислення безперервним живленням (з меншою кількістю злетів і падінь), додає докторка Саїд. Коли мозок отримує стабільне постачання глюкози, він залишається ясним і зосередженим, що забезпечує набагато кращу концентрацію.

Щодня посипайте від ½ до 1 чайної ложки цейлонської кориці на ваші улюблені страви, каже доктор Дасгупта. Занадто багато касії кориці може зашкодити печінці.

Імбир запобігає старінню мозку

Імбир / © Credits

Імбир багатий на біоактивні сполуки, як-от гінгероли та шогаоли, каже докторка Саїд. Вони діють як природні антиоксиданти, які допомагають захищати організм і мозок від оксидативного стресу, спричиненого вільними радикалами. Оскільки оксидативний стрес пов’язаний з віковими порушеннями, захисні властивості імбиру можуть сприяти продовженню когнітивного здоров’я.

Ці переваги можуть безпосередньо впливати на ваш рівень енергії та здатність виконувати щоденні завдання. Імбир також покращує кровообіг, завдяки чому мозок може отримувати достатньо кисню та поживних речовин для належного функціонування, каже лікарка Саїд. Ось чому імбир часто асоціюється зі зменшенням втоми та покращенням розумової витривалості.

Нвамагайтеся споживати до ½–1 чайної ложки меленого імбиру на день або просто насолоджуйтеся чашкою імбирного чаю, каже доктор Дасгупта. У великих кількостях імбир може збільшити ризик кровотечі.

Розмарин покращує пам’ять

Розмарин / © Credits

Рослинне з’єднання у розмарині — карнозинова кислота — захищає нейрони мозку від потенційного руйнівного впливу вільних радикалів, каже докторка Саїд. Воно діє як природна форма страхування для захисту та зміцнення нашої пам’яті, можливостей навчання і вербальних навичок.

Вплив розмарину на мозок може навіть зробити вас бадьорішими. Дослідження виявило, що коли його додавали до страв на японських авіалініях, люди, які їли три-чотири порції щодня, відчували особливу бадьорість.

Добова доза 1–2 чайні ложки сушеного розмарину або невелика свіжа гілочка під час їжі чи чаювання кілька разів на тиждень — це безпечна кількість, каже доктор Дасгупта. Готування їжі з розмарином або вживання його як чаю загалом безпечне, але використання концентрованої ефірної олії розмарину може підвищити кров’яний тиск.

Чорний перець покращує комунікацію між клітинами мозку

Чорний перець / © Credits

Основним активним компонентом чорного перцю є піперин, який має цікаву здатність полегшувати засвоєння поживних речовин, каже лікарка Саїд. Зокрема, дослідження показали, що він допомагає організму засвоювати куркумін з куркуми.

А ще він має антиоксидантні властивості, які підтримують здоровий мозок. Дослідження показали, що піперин підтримує зв’язок між клітинами мозку, каже докторка Саїд. Ви можете поєднувати чорний перець з іншими спеціями, щоб збільшити кількість натуральних корисних речовин, які ви отримуєте у своїй щоденній кулінарії.

Доктор Дасгупта рекомендує використовувати чорний перець на свій смак, як вам подобається, особливо якщо ви також використовуєте куркуму для додаткової користі для здоров’я. Чорний перець безпечний у продуктах харчування, але може взаємодіяти з деякими ліками в концентрованій формі, наприклад, добавками.

Суть спецій для здоров’я мозку

Запобігання когнітивним порушенням може здатися складним, але це необов’язково має бути так. На щастя, невеликі кроки, як-от додавання деяких спецій для здоров’я мозку до вашого щоденного розпорядку, можуть помітно покращити ваші пам’ять, концентрацію і здатність до запам’ятовування.

Цей контент не замінює професійної медичної консультації чи діагнозу. Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж розпочинати будь-який план лікування.