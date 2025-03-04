Полегшує біль у суглобах, сприяє сну й не тільки: чому кістковий бульон такий корисний

Популярність кісткового бульйону останнім часом швидко зросла. Хоча це в жодному разі не нове відкриття, він став набагато популярнішим за останнє десятиліття.

Популяність кісткового бульйону - це не просто примха чи швидкоплинна тенденція, оскільки «суп» може похвалитися досить високою поживною цінністю.

Експерти зважили переваги кісткового бульйону та пояснили Woman`sWorld, як саме ковток цієї страви може зміцнити ваше здоров’я.

Що таке кістковий бульйон і як його зробити

Хоча існує багато рецептів і варіацій для додання смаку, консистенції та приправ, у своїй основній формі кістковий бульйон — це рідкий бульйон, виготовлений із варених на повільному вогні кісток тварин. Коли кістки варять у воді, рідина поглинає багато поживних речовин, особливо з багатого на колаген кісткового мозку.

Щоб приготувати легкий кістковий бульйон, почніть із запікання кісток і овочів у духовці, а потім варіть їх у воді зі спеціями та оцтом протягом 8-24 годин. Після проціджування та охолодження відвару ви можете зберігати його в холодильнику або морозильній камері для подальшого використання. Ви можете пити кістковий бульйон окремо або використовувати його як основу для супів чи інших рецептів.

3 корисні властивості кісткового бульйону

Кістковий бульйон містить широкий спектр необхідних вітамінів і мінералів. І хоча це не заміна збалансованої дієти з цільними продуктами, він може бути корисним доповненням. Переваги кісткового бульйону для здоров’я включають:

Колаген заспокоює біль у суглобах

Кістковий бульйон насичений колагеном, різновидом білка, який підтримує здоров’я суглобів, кишківника, м’язів, кісток і шкіри, пояснює Шеллі Боллс, лікарка-дієтологиня.

Вона вказує на дослідження, які показали, що колаген допомагає:

Полегшити біль у суглобах, пов’язаний із фізичною активністю або фізичним навантаженням

Сприяти зростанню м'язової маси

Підтримати відновлення м’язів

Зміцнити кістки і сполучну тканину

Покращити здоров'я шкіри, волосся і нігтів

Заспокоює кишечник, зменшує запалення та сприяє здоровому кишковому бар’єру

Амінокислоти покращують сон

За словами Боллс, кістковий бульйон містить приблизно 10 грамів білка на порцію, а колаген — це лише один його тип.

Він також містить такі амінокислоти, як гліцин і аргінін, каже вона. Доведено, що гліцин і аргінін допомагають зменшити запалення. Також було показано, що гліцин допомагає швидше досягти глибокого сну та покращує якість сну, стабілізуючи ваші ритми сну.

Ключові мінерали захищають ваші кістки

Кальцій, магній, калій і фосфор, присутні в кістковому бульйоні, мають вирішальне значення для здоров’я кісток, додає Боллс. І це важливо, оскільки жінки старше 50 років мають більший ризик розвитку остеопорозу. Але на цьому переваги цих мінералів не закінчуються.

Кальцій і магній підтримують скорочення м'язів, нервові сигнали, згортання крові та регуляцію артеріального тиску. Магній допомагає контролювати рівень цукру в крові, тоді як калій балансує рідини в організмі та допомагає підтримувати рівномірне серцебиття. Нарешті, фосфор допомагає організму використовувати енергію, а також підтримує здоров’я клітин і тканин.

Як отримати користь від кісткового бульйону

Більшість кісткових бульйонів містять 5-8 грамів колагену, а домашні кісткові бульйони, швидше за все, містять більше, каже Дженніфер Ніколь Б’янкіні, лікарка-дієтологиня.

Для курячого кісткового бульйону вона рекомендує шукати птицю, вирощену на пасовищі, яка містить більший рівень необхідних поживних речовин, таких як вітаміни A, D і E, і має менше насиченого жиру порівняно з куркою, вирощеною традиційним способом.

Кісткові бульйони готуються з овочами та спеціями для покращення смаку, а також можуть принести деякі додаткові переваги для здоров’я, каже Б’янкіні. Наприклад, кістковий бульйон з імбиром або куркумою надає смаку, а також має антиоксидантні переваги, які допомагають зменшити запалення та підтримати вашу імунну систему.

Чого слід уникати в кістковому бульйоні

Б’янкіні рекомендує уникати кісткових бульйонів із «непотрібними інгредієнтами». Деякі готові бульйони можуть містити глутамат натрію (MSG), дріжджовий екстракт, штучні ароматизатори або доданий цукор. Ці додаткові інгредієнти непотрібні, вони можуть викликати запалення та зменшити вплив кісткового бульйону на здоров’я.

Крім того, вона застерігає від олій і наповнювачів, таких як соєва і кукурудзяна олії, кукурудзяний крохмаль, камедь, мальтодекстрин і карагенан. Ці інгредієнти можуть бути шкідливими для кишечника та протидіяти травній та протизапальній дії кісткового бульйону, каже вона.

Як вживати кістковий бульйон

Спосіб споживання кісткового бульйону залежить від ваших уподобань. Особисто Б’янкіні рекомендує пити його теплим у кухлі насамперед вранці, що, за її словами, забезпечує додаткові переваги для здоров’я кишечника.

Ви також можете використовувати кістковий бульйон як основу для приготування курячого, сочевичного або горохового супу чи замішувати його в соуси, заправки та підливи, додає вона. Один із ефективних способів споживання кісткового бульйону — це використовувати його замість води для приготування улюблених цільнозернових продуктів. Приготування кіноа або дикого рису в кістковому бульйоні замість води покращує смаковий профіль і як бонус додає більше білка та покращує травні переваги.

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