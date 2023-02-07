Полегшує біль, зміцнює серце та допомагає менше їсти: як музика впливає на наш організм

Наші пращури вірили, що музика має цілющу силу. У всі часи вона використовувалася як потужні ліки від різних недуг.

Якщо ви коли-небудь відчували, що музика позитивно впливає на ваше самопочуття, ви мали рацію, музика дійсно корисна для здоров'я.

Womans World назвав три основні способи, якими музика може допомогти вашому здоров'ю.

Музика полегшує біль

Якщо у вас болить спина або суглоби, налаштуйтеся на радіостанцію з класичною музикою, займаючись своїми справами, ви можете зменшити біль у тілі, йдеться у дослідженні 2022 року, опублікованому в журналі Science.

Дослідники виявили, що коли мишам програвали оркестрову музику, зокрема Баха, миші відчували менше болю. Ключовим моментом була гучність. Вмикати музику потрібно з гучністю в 50 децибелів — це приємний рівень тихої фонової музики, який ви могли б почути в ресторані високої кухні або в ліфті. Вчені підозрюють, що цей рівень звуку відволікає мозок настільки, що придушує передавання больових сигналів.

Музика покращує стан судин та серця

Фото: Credits

Дослідження, опубліковане у журналі Circulation, показало, що у тих, хто щодня слухав веселу музику по 30 хвилин, спостерігалися ознаки покращення стану судин. Вчені з Гарварда кажуть, що мозок обробляє звук у тій же області, яка регулює серцебиття та дихання, тому звук, що піднімає настрій, може змусити організм уповільнити частоту серцевих скорочень, дихання та кров'яний тиск.

Музика допомагає менше їсти

За вечерею послухайте улюблені повільні та джазові пісні. Дослідження, проведене 2021 року в журналі Appetite, показало, що прослуховування джазової музики в повільному темпі спонукає учасників вибирати здоровішу їжу, ніж ті, хто слухає швидшу музику. Є також свідчення того, що повільніші пісні можуть допомогти нам їсти повільніше. Дослідження, опубліковане в Psychological Reports, показало, що атмосфера впливає на те, скільки ми їмо, і музика відіграє велику роль — дослідження зрештою показало, що повільна, спокійна музика допомагає відвідувачам ресторану швидкого харчування менше їсти.



Читайте також: