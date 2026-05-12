Полегшать стрес і підвищать енергію: які добавки допомагають від виснаження жінкам 50+

Якщо ви відчуваєте втому протягом дня, незалежно від того, скільки годин ви провели в ліжку напередодні ввечері, ви далеко не самотні. Вигорання має підступний спосіб наздогнати нас після 50 років в період менопаузи, особливо коли вимоги кар’єри, проблеми та гормональні зміни вражають одночасно.

Але гарна новина полягає в тому, що правильні поживні речовини можуть допомогти вам знову відчути себе собою — іноді протягом кількох днів. Woman`sWorld попросили лікарку інтегративної медицини Таз Бхатію, докторку медичних наук та авторку книжки «Гормональний зсув», поділитися рекомендаціями щодо того, які добавки від виснаження, рекомендують жінкам у віці 50+

Чому виснаження так сильно вражає жінок після 50 років

Відчуття виснаження, незалежно від того, скільки ви спите, може означати, що хронічний стрес порушив вашу вісь гіпоталамо-гіпофізарно-наднирокової системи (ГГН) — систему, яка регулює ваші гормональні реакції. Коли це трапляється, енергія, настрій, концентрація та навіть травлення можуть одночасно погіршуватися.

Перш ніж братися за щось із пляшечки, доктор Бхатія каже, що перший крок — це завжди основи: поживне харчування та справжній відпочинок. Вона також рекомендує звернутися до лікаря, щоб виключити будь-які основні проблеми, що викликають втому, такі як проблеми зі щитовидною залозою або анемія. Після того, як ви отримаєте повний контроль, добавки можуть м’яко допомогти пришвидшити процес омолодження, щоб природним чином полегшити вигорання.

5 добавок від вигорання та втоми

Щоб допомогти позбутися симптомів вигорання, таких як туман у голові, втома і навіть проблеми зі сном, розгляньте ці натуральні добавки для підтримки вашого організму в довгостроковій перспективі.

Комплекс вітамінів групи В

Стресований організм швидко спалює вітаміни групи В, і вони необхідні для належного функціонування клітин і мозку. Комплекс вітамінів групи В може допомогти, особливо якщо ви одночасно втомилися і напружені, каже доктор Бхатія. Багато жінок середнього віку виявляють, що щоденне приймання комплексу вітамінів групи В знімає це відчуття виснаження, що може покращити чіткість вашого розуму.

Коензим Q10

Коензим Q10 (CoQ10), що міститься у всіх ваших клітинах, є ключовим фактором для вироблення енергії, і його природний рівень, як правило, знижується з віком. Добавка може допомогти підвищити клітинну енергію та навіть полегшити ті горезвісні післяобідні збої енергії, які змушують вас тягнутися за третьою чашкою кави.

Ашваганда

Ця давня трава, яку називають адаптогеном, допомагає вам адаптуватися та краще справлятися з фізичним та емоційним стресом, частково знижуючи рівень кортизолу. За словами докторки Бхатії, постійне вживання може призвести до підвищення концентрації та стійкості протягом кількох тижнів, покращуючи реакцію вашого організму на стрес, що робить її улюбленою добавкою для жінок, які жонглюють напруженим графіком.

L-карнітин

Ця амінокислота допомагає транспортувати жирні кислоти до «паливних резервуарів» усередині ваших клітин, де вони перетворюються на корисну енергію. Винагородою є підтримка як розумової гостроти, так і фізичної витривалості — двох речей, яких часто не вистачає, коли настає вигорання.

Магній

Низький рівень магнію є поширеним явищем під час вигорання і може зіпсувати сон, зазначає докторка Бхатія. Вона пропонує приймати добавки з гліцинатом магнію, який добре засвоюється та не викликає дискомфорту, щоб допомогти полегшити вигорання та підтримувати міцний сон. Багато жінок повідомляють про більш освіжальний сон лише через кілька днів після початку.

Як безпечно використовувати добавки від вигорання

Добавки не замінюють сон, харчування чи медичну допомогу, але вони можуть бути потужним поштовхом для лікування вигорання в поєднанні з основними засобами. Поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж додавати щось нове до свого розпорядку дня, особливо якщо ви приймаєте рецептурні ліки. Ваш лікар також може допомогти визначити найкращу дозу для вашого організму та ваших конкретних симптомів.

Наостанок: щойно ви почнете приймати добавки від вигорання, дайте цьому трохи часу. Деякі жінки помічають різницю в якості сну вже через кілька ночей після початку приймання магнію, тоді як такі трави, як ашваганда, які допомагають вашому організму адаптуватися до стресу, зазвичай потребують кількох тижнів постійного вживання, перш ніж переваги дійсно проявляться.

Будьте терплячими, щойно почнете, повторює доктор Бхатія, але знайте, що боротьба з вигоранням на рівні поживних речовин допоможе вам почуватися краще якомога швидше. Це терпіння окупається стабільнішою енергією, кращим сном і тим чітким спокоєм, який робить все у вашому дні трохи легшим.

Перш ніж щось приймати, обовʼязково проконсультуйтеся з лікарем.

