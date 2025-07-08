Помилки під час схуднення: як уникнути зривів і чому «солодкий день» може бути корисним / © Credits

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У відвертому інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко лікарка-ендокринологиня та дієтологиня Наталя Самойленко поділилася цінними порадами, як схуднути без стресу та що робити, щоб не зірватися на шляху до мети.

Найпоширеніші помилки під час схуднення

Хаотичне харчування

Багато людей впевнені: якщо їхні основні приймання їжі — «правильні», вони на вірному шляху. Але між сніданком і обідом — яблуко, потім горішки, далі — кава з молоком і печивом, а ще «фітнес» батончик або хлібець з висівками. І так кілька разів на день. Здається, нічого критичного. Та насправді усі ці «перекуси» — це калорії та інсулінові сплески.

«Кожне приймання їжі, незалежно від розміру, підвищує рівень інсуліну у крові. Якщо таких приймать забагато — інсулін не встигає повернутись до базового рівня. А саме його зниження необхідне, щоб організм почав спалювати жири», — пояснює Наталя Самойленко.

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Інакше кажучи, навіть якщо ви їсте «здорове», але часто — схуднення блокується на гормональному рівні.

Недостатні паузи між прийманням їжі

Правило «їсти 5–6 разів на день» — не для всіх. Особливо — не для тих, хто має інсулінорезистентність або надлишкову вагу. Щоб тіло почало спалювати жир, інсулін має знизитись. А для цього потрібна пауза — хоча б 4 години між прийманням їжі. Тож краще — 3 основних приймання їжі без перекусів, ніж 6 маленьких, але частих.

Очікування «ідеальної поведінки» та страх перед зривами

Схуднення — це марафон, а не спринт. Однак багато хто очікує від себе 100% дисципліни та сприймає найменший «зрив» як поразку.

«Я не знаю жодної людини, яка не зривається. І я б не називала це зривом. Це — реактивація метаболізму, яка навіть може бути корисною», — каже Самойленко.

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Коли «зрив» — це частина плану

У спортивному та дієтичному світі існує поняття «чітміл» (від англ. cheat meal) — заплановане приймання їжі, яке виходить за межі дієти. І воно, як не дивно, може бути корисним.

Навіщо потрібен чітміл

Зупиняє метаболічну адаптацію: коли організм звикає до дефіциту калорій, він «гальмує» обмін речовин. Чітміл дає йому «струс».

Знижує харчовий стрес: позбавляє відчуття «вічної заборони», допомагає зберігати психологічний баланс.

Стимулює жироспалення: парадоксально, але після чітмілу люди часто бачать мінус на вагах вже на наступний день. Це реакція організму на новий подразник.

Це як у спорті: якщо тренувати лише одну групу м’язів — прогрес зупиниться. Те ж саме з харчуванням. Чітміл — це новий тип «тренування» для обміну речовин. Тож якщо ви будете робити собі один «день цукерок» на тиждень, не варто сприймати його як зрив і картати себе.

«Мета здорового харчування — не бути ідеальним. А бути у балансі. Бути гнучким. Вміти керувати собою, але й дозволяти собі слабкості. І тоді харчування не буде боротьбою, а стане стилем життя» — підсумовує Наталя Самойленко.

Помилки — це частина процесу. Ідеального харчування не існує. Але ви можете уникнути основних пасток — хаотичних перекусів, надмірного самоконтролю — і замінити це чіткою структурою, емоційною гнучкістю та повагою до свого тіла. А зрив? Це не поразка. Це просто новий виток на шляху до себе.

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▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: САМОЙЛЕНКО: «Ми худнемо УВІ СНІ». Алкоголь і вага, гормон-убивця, шкідливі перекуси й міфи про ЇЖУ