Поява жовтої плями на оці: офтальмолог розповів, чому виникає пінгвекула і що робити

Поява на оці жовтої або сірої плями, тобто пінгвекули, може стати причиною для хвилювань. Особливо, якщо цей процес супроводжується болем, печінням, сльозотечею чи іншими дискомфортними симптомами.

Чому пінгвекула виникає, хто у зоні ризику та чи може вона нашкодити зоровій системі, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Три причини виникнення пінгвекули

Пінгвекула – це невелике, доброякісне новоутворення на кон’юнктиві. Як правило, жовтого кольору, але може бути й сірого. Пінгвекулу легко помітити, оскільки вона локалізується на білковій оболонці ока (склері) у вигляді плями або невеликого вузлика.

Чому вона виникає?

Перша причина – надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання. УФ-промені пошкоджують клітини кон’юнктиви, запускаючи запальний процес. Деякий час клітини намагаються відновитися, але згодом накопичуються у вигляді дегенеративних відкладень. Також можливий інший варіант – під дією ультрафіолету тканина кон’юнктиви потовщується, бо пошкоджуються колагенові ланцюжки.

Друга причина – синдром сухого ока, за якого рогівка і кон’юнктива запалюються.

Рогівка, зовнішня оболонка ока, вкрита тонкою слізною плівкою (сльоза). Вона живить очі киснем і корисними речовинами. Захищає рогівку і кон’юнктиву від зневоднення, подразнення, мікротравм, пилу, алергенів тощо. Щоразу, коли ми кліпаємо, слізна плівка відновлюється, тобто розтікається поверхнею ока. Так має бути за нормою.

Не встигає вона оновлюватися під час щоденної, багатогодинної роботи за комп’ютером, бо ми кліпаємо в декілька разів менше, ніж коли, наприклад, читаємо книжку. Під час перебування в пересушеному приміщенні, де працює кондиціонер або обігрівач (вона просто розривається). Негативно впливають на цей процес гормональні порушення, блефарит, алергія, гіповітаміноз та інші порушення.

За синдрому сухого ока є запалення, оскільки поверхня ока пересихає, стає чутливою до подразників, алергенів, ультрафіолету. Інколи цей стан пов’язаний не з дефіцитом сльози, а з низькою якістю сліз. Вони можуть бути, наприклад, недостатньо щільними, а таким чином недостатньо щільно покривати іповерхню ока.

Третя причина – робота, за якої кон’юнктива постійно подразнюється. Пінгвекулу ще називають "хворобою фермерів", бо вони багато часу проводять на полях у сонячні та вітряні дні. Їхні очі контактують із пилом, димом, зазнають температурних перепадів. Це ж стосується будівельників та зварників.

Симптоми пінгвекули

У більшості випадків пацієнти звертаються до офтальмолога, бо зауважують на оці появу жовтої чи сірої плями, якої раніше не було.

Але можуть виникати такі симптоми як:

печіння;

свербіж;

відчуття піщинки в оці;

сльозотеча;

почервоніння;

біль;

незначне погіршення зору.

Поява цих симптомів пов’язана з порушенням вироблення слізної плівки – око зневоднюється і зазнає впливу подразників.

Профілактика та лікування

Щоб уникнути пінгвекули, носіть сонцезахисні окуляри із захистом 400 нм та захисні окуляри, якщо під час роботи ваші очі контактують з пилом чи димом. Стежте за рівнем зволоження в кабінеті – повітря не має бути сухим. У сезон активних польових чи будівельних робіт очі можна зволожувати за допомогою крапель, але підбирати їх має лікар.

Поява жовтої чи сірої плями на оці – привід записатися до офтальмолога. Пінгвекула не пов’язана з втратою чи стійким порушенням зору, але свербіж, печіння, біль порушують бачення. Інколи унеможливлюють носіння контактних лінз. У такому разі новоутворення висікається.

Якщо пінгвекула безсимптомна і не завдає вам дискомфорту, зокрема й естетичного, призначається консервативне лікування – зволожувальні краплі, гелі та мазі. Додатково очі потрібно захищати від ультрафіолету, тому підбираються сонцезахисні окуляри з фотохромними лінзами.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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