Правильне харчування — лише для багатіїв: нутриціологиня Катерина Крупкіна розвінчала популярний міф / © Credits

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Своїми думками на цю тему поділилася нутриціологиня Катерина Крупкіна у розмові з телеведучою Марічкою Падалко спеціально для її YouTube-каналу. Думкка Катерини однозначна: здорове харчування — це не про вартість продуктів, а про усвідомлений вибір та різноманітність.

Міф №1: правильне харчування — це дорого

Дійсно, не обов’язково харчуватись червоною рибою чи екзотичними фруктами, щоб підтримувати організм у тонусі. Вітчизняні продукти цілком можуть скласти повноцінний раціон:

Крупи : перлова, пшоняна, гречана, вівсяна — це джерело повільних вуглеводів, клітковини, вітамінів групи B.

Овочі : морква, буряк, капуста, цибуля, картопля — справжнє багатство мікроелементів.

Білок: курка, яйця, молочні продукти, а також бюджетні сорти риби — оселедець, скумбрія, минтай. Заморожена риба — не гірша за свіжу, а часто навіть краща за якістю з огляду на правильне зберігання.

Міф №2: картопля — ворог фігури

«Я не розумію, чому картопля раптом стала “поганою”, — каже Крупкіна. — Це ж їжа, яку ми їмо з дитинства».

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Картопля містить калій, вітамін С і складні вуглеводи, які забезпечують тривале відчуття ситості. Усе, що потрібно — правильно її готувати: запікати, варити, але уникати смаження у великій кількості олії.

Рекомендація: комбінуйте картоплю з білком (наприклад, яйцем чи рибою) та овочами. Це зробить страву збалансованою та поживною.

Міф №3: без авокадо і кіноа — раціон неповноцінний

Ні! Вітаміни та мінерали є не лише у «модних» продуктах. Наприклад, буряк містить фолієву кислоту, а морква — бета-каротин. Усе, що потрібно організму, можна знайти у звичайних продуктах. Головне — різноманіття.

«Не варто щодня їсти тільки гречку, курку та помідори, — пояснює Катерина. — Для нашого мікробіому потрібна широка палітра продуктів. Змінюйте крупи, пробуйте різні види білка та овочів. Це допоможе зміцнити імунітет, покращити травлення та навіть настрій».

Чи потрібно рахувати калорії

Нутриціологиня проти постійного підрахунку калорій. Вона закликає до усвідомленого харчування: «Наш організм — досконалий механізм. Якщо ви їсте уважно, без телефону у руках, насолоджуєтесь їжею, то точно відчуєте момент насичення. І тоді не буде переїдання».

На замітку: "mindful eating" — практика усвідомленого харчування — довела свою ефективність у зменшенні ваги та подоланні харчової тривожності. Це підтверджують численні дослідження, зокрема публікації в Cambridge University Press.

Поради для складання бюджету здорового харчування

Купуйте сезонні продукти — вони не лише дешевші, а й багатші на корисні речовини.

Заморожені овочі — чудова альтернатива свіжим, особливо взимку.

Обирайте локальні крупи замість імпортних: перлова крупа, пшоно, кукурудзяна кашка — це не лише корисно, а й не так дорого.

Не ігноруйте консерви: наприклад, квасоля, тунець у власному соку, овочеві суміші.

Плануйте тижневе меню — це допомагає уникнути імпульсивних покупок і раціонально використовувати ресурси.

Здорове харчування — не про моду, а про турботу

«Їжа — це базова потреба, як сон або дихання», — підсумовує Катерина. І справді: вона має бути джерелом енергії, насолоди та ресурсу, а не причиною тривог чи фінансового стресу.

Істина проста: здорове харчування починається не з товстого гаманця, а з бажання дбати про себе. І вже сьогодні можна зробити перший крок — відкласти телефон під час обіду, приготувати щось просте, але корисне, і насолодитися кожним шматочком.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЯК ЇСТИ ТАК, ЩОБ ХУДНУТИ?! Оземпік, дієти-вбивці й ДЕШЕВИЙ РАЦІОН