Правило 5 порцій овочів на день більше не працює: як урізноманітнити харчування і чому це важливо

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Забудьте про 5 порцій фруктів та овочів на день, як показує нове дослідження, ця порада щодо харчування вже не актуальна.

Про це розповідає Woman&Home.

Слоган «5 порцій фруктів та овочів на день» був винайдений наприкінці 1980-х років в Америці, а на початку 2000-х років потрапив до Великої Британії та Європи. Він базувався на ідеї, що нам потрібно 400 г фруктів та овочів щодня, щоб зменшити ризик раку, серцевих захворювань, інсульту та інших захворювань.

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Хоча досі звучить правдоподібно, що споживання достатньої кількості фруктів та овочів у нашому раціоні є важливим, мислення змінилося — так само, як і те, що нам не всім потрібно робити 10 000 кроків щодня або спати вісім годин.

Тепер йдеться про різноманітність рослин. Замість того, щоб складати список фруктів та овочів, вчені закликають людей переглянути весь свій раціон.

Ідеальна кількість рослинних продуктів

Дослідники визначили ідеальну кількість рослинних продуктів, яку ми всі повинні прагнути споживати щодня, щоб залишатися здоровими, і хоча це набагато більше, ніж п’ять на день, вам буде приємно почути, що це те, що ми всі можемо собі дозволити.

Команда з Кінгс-коледжу Лондона проаналізувала дані майже 700 дорослих після того, як вони заповнили 4-денний харчовий щоденник харчування. Вони виявили, що вживання 11 рослинних продуктів, а не лише фруктів та овочів, виявилося кращим для нашого загального здоров’я. Ці рослинні продукти включали, серед іншого, трави, бобові та горіхи.

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Респондентів опитування розділили на три групи залежно від того, скільки рослинних продуктів вони споживали щодня.

Докторка Ейріні Діміді та її команда виявили, що люди, які споживали найменшу різноманітність рослин, близько 5,5 на день, мали більший ризик серцевого нападу або інсульту, оскільки в їхньому організмі бракувало холестерину ЛПВП, або «хорошого холестерину». Він міститься в таких продуктах, як горіхи, насіння, авокадо, фрукти та овочі, а також інших ключових поживних речовин.

Експерти кажуть, що середня кількість рослин, які люди споживали щодня, становила вісім, але деякі респонденти їли лише дві. Овочі були найбільшим внеском (21%) у різноманітність, далі йшли рослинні жири та олії (18,8%), а потім фрукти (17%).

Дослідники виявили, що люди, які споживають широкий вибір рослинної їжі, загалом ведуть здоровіший спосіб життя. Лише 6% людей у групі з високим рівнем різноманітності курили, порівняно з 30% у групі з низьким рівнем різноманітності.

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Однак фізична активність не враховувалася при розгляді результатів для здоров’я для кожної з трьох груп.

У дослідженні також зазначається, що навіть людям з найрізноманітнішим раціоном все ще бракує деяких ключових мікроелементів і вони не дотримуються щоденної рекомендації в 30 г клітковини на день. Британський фонд харчування рекомендує вживати 30 рослинних продуктів на тиждень, щоб досягти цільового показника клітковини та покращити здоров’я кишечника та загальний стан здоров’я.

Як додати різноманітності до свого раціону

Докторка Діміді каже, що рекомендації щодо харчування часто наголошують на кількості, наприклад, «п’ять порцій фруктів та овочів на день». А результати показують, що різноманітність раціону у всіх групах рослинних продуктів може бути такою ж важливою для покращення якості раціону та зниження ризику кардіометаболічних захворювань.

Ось як ви можете додати більше різноманітності до свого раціону:

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Посипте свої страви горіхами та насінням. Один зі способів додати більше рослинних жирів та олій до свого раціону — це приправити салати та каші горіхами та насінням, які містять омега-3 жирні кислоти.

Додайте салат. Немає нічого поганого в тому, щоб споживати страву з високим вмістом вуглеводів — насправді, вона може творити дива для вашого рівня енергії та допомогти вам краще спати. Але додавання простого мішаного салату як гарніру збільшить ваше споживання рослинної їжі.

Включайте більше корисних для кишківника продуктів. До них належать такі основні продукти, як кімчі та квашена капуста, а також основи, такі як сочевиця та інші бобові. Їх можна легко додавати як гарнір до страв або використовувати як альтернативу або картоплі.

Думайте нестандартно. Окрім фруктів та овочів, бобові, горіхи, насіння, трави та спеції — це чудові джерела рослинної їжі, які можуть допомогти нам ввести більше різноманітності рослин у наш раціон, каже докторка Діміді. Відійдіть від звичайних горохів, цибулі чи моркви на вечерю та спробуйте включити до своїх обідів сезонні овочі, такі як кабачки, броколі та боби.

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Киньте собі виклик. Як зазначалося, овочі все ще перебувають на вершині харчового ланцюга, коли йдеться про різноманітність рослин. Спробуйте зіграти в рулетку в супермаркеті — виберіть овоч навмання та подивіться, що ви можете з нього приготувати.

Інші переваги різноманітного харчування

Незалежно від того, чи вирішуємо ми їсти більше рослин зі здоров’я чи з етичних міркувань, тепер ми знаємо, що вони можуть бути багатими джерелами поживних речовин, харчових волокон та фітохімічних речовин, які можуть зміцнити імунну систему. Різноманітне харчування, багате на рослини, також може покращити рівень глюкози в крові, що також може запобігти іншим проблемам, таким як ожиріння чи діабет.

Продукти, багаті на білок та вітамін К, також важливі для жінок, оскільки рівень естрогену знижується під час перименопаузи. Це може допомогти захистити м’язову та кісткову масу за допомогою регулярних фізичних вправ та силових тренувань.

Також важливо дотримуватися дієти з низьким вмістом ультраоброблених продуктів та високим вмістом кальцію та вітаміну С для захисту наших кісток та імунної системи.

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Поряд із рекомендацією щодо 10 000 кроків, яку створила японська компанія, що продає крокоміри, рекомендація щодо п’яти овочів на день має свої обмеження. Коли йдеться про дієту та фізичні вправи, не існує універсального підходу, і наш вік, спосіб життя та гени також потрібно враховувати.