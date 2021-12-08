Причини метеоризму у здорової людини

Метеоризм часто є проблемою, що викликає величезний дискомфорт, який знижує якість життя. Тому важливо, передусім, зрозуміти причину і вжити необхідних заходів. Дієтологиня Світлана Фус росповіла детальніше про цю проблему.

В кишківнику регулярно присутній газ. Його за добу утворюється близько 1 літра, це є нормою і жодних неприємних відчуттів людина водночас не має. Але якщо його кількість збільшується - це викликає не лише дискомфорт і незручність, але може бути симптомом захворювання органів травлення. Якщо раптом здуття живота стає частим супутником життя і приєднуються болючі відчуття - це привід обов'язково звернутися до лікаря-гастроентеролога.

Підвищене газоутворення може бути і у здорових людей. Часто його викликають:

погане пережовування їжі;

вживання великих обсягів їжі (звичайне переїдання);

запивання їжі великою кількістю води, особливо холодної.

Також є продукти, вживання яких провокує бродіння і підвищене газоутворення. Особливо, коли їх їдять у великій кількості:

крохмалевмісні продукти - каші, хліб, макарони, кукурудза, рис, бобові;

продукти з великим вмістом клітковини - сирі овочі, фрукти, бобові, горіхи;

білкові продукти - жирні сорти м'яса, риби, птиця;

молочні продукти - молоко, кефір, сир у разі лактозної нестерпності;

цукровмісні продукти, солодкі газовані напої, солодощі;

гриби (через наявність полісахариду хітину, що важко засвоюється);

до переліку також входять продукти бродіння - дріжджова випічка, квас, пиво.

Окрім того здуття живота частіше зустрічається у людей із низькою фізичною активністю, які додатково вживають їжу нерегулярно.

Як бачите, практично будь-які продукти можуть викликати підвищене газоутворення. Тому, щоб уникнути неприємних наслідків, важливо зрозуміти, які продукти, в яких кількостях і в яких поєднаннях особисто у вас викликають підвищене газоутворення.

Якщо в однієї людини, наприклад, капуста не призводить до підвищеного утворення газів, то в іншої будь-який вид капусти, в сирому чи приготованому вигляді, може викликати сильний метеоризм.

Стежте за реакціями свого організму на продукти харчування. Якщо потрібно, ведіть харчовий щоденник, щоб розібратися в цьому питанні. Так ви зможете уникати тих продуктів або їхніхї поєднань, які викликають таке неприємне явище чи готувати такі продукти в прийнятний для вас спосіб.

Метеоризм часто є проблемою, що викликає величезний дискомфорт, який знижує якість життя. Тому важливо, передусім, зрозуміти причину і вжити необхідних заходів. І якщо необхідно - провести відповідне лікування.

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