Пробіотики / © Credits

Реклама

Ми дедалі частіше чуємо про здоров’я кишківника, воно пов’язане не лише з травленням, а й з роботою імунної системи, обміном речовин та іншими процесами в організмі. Тож не дивно, що пробіотики перетворилися на популярну категорію добавок, які обіцяють підтримати корисні бактерії всередині нас.

Однак є нюанс, адже купити капсули значно простіше, ніж щодня змінювати свій раціон. І саме тут, як говорить видання The Washington Post, наші пріоритети можуть бути не зовсім правильними. Нове дослідження показало, що використання пробіотичних добавок зростає, тоді як споживання клітковини та ферментованих продуктів суттєво не збільшилося. Тож розберімося, чи справді пробіотики всім потрібні та що допоможе підтримати кишковий мікробіом.

Реклама

Чому пробіотики не завжди працюють

Кишковий мікробіом — це сукупність трильйонів мікроорганізмів, серед яких бактерії, віруси та інші мікроби. Вони беруть участь у перетравленні їжі, регуляції обміну речовин і роботі імунної системи. Їхній склад має значення для здоров’я, тому підтримувати їхню різноманітність справді важливо.

Реклама

Пробіотики містять живі мікроорганізми та продаються у вигляді капсул, порошків, таблеток та жувальних пастилок. Одначе такі добавки зазвичай містять у високій концентрації лише кілька конкретних штамів бактерій. Це не те саме, що отримувати різноманітні мікроорганізми та поживні речовини з їжі.

Варто звернути увагу на поширену проблему того, що люди часто хочуть покращити здоров’я кишківника за допомогою добавок, але не поспішають змінювати харчові звички.

Для більшості здорових людей переконливих доказів того, що пробіотичні добавки суттєво покращують стан кишківника, поки немає. Водночас певні штами можуть бути корисними у конкретних ситуаціях, наприклад, для зниження ризику деяких інфекцій під час приймання антибіотиків. Ефект залежить від штаму, стану здоров’я та мети застосування.

Ба більше, пробіотики не завжди однаково діють. В окремих дослідженнях спостерігали небажані зміни мікробіому чи показників обміну речовин у деяких учасників. Це не означає, що добавки шкідливі, але й вважати їх універсальним засобом для здоров’я не варто.

Реклама

Клітковина — улюблена їжа корисних бактерій

Якщо пробіотики додають до організму певні мікроорганізми, то клітковина допомагає живити ті, які вже живуть у кишківнику. Саме тому треба починати турботу про мікробіом із повсякденного меню.

Наш організм не здатний повністю перетравлювати більшість видів клітковини. Вона проходить травним трактом і потрапляє до товстої кишки, де стає їжею для кишкових мікробів. У процесі її розщеплення вони утворюють коротколанцюгові жирні кислоти та інші сполуки, які можуть допомагати регулювати запальні процеси, підтримувати нормальний рівень глюкози у крові та впливати на гормони апетиту.

Є ще одна перевага: різноманітний раціон, багатий на рослинні продукти, збільшує різноманітність кишкового мікробіому, а це важливо, адже різні мікроорганізми виконують різні функції.

За даними дослідження, опублікованого в журналі Clinical Gastroenterology and Hepatology, середньостатистичне споживання клітковини дорослими становить близько 8,5 г на 1000 калорій спожитої їжі — значно менше за орієнтир у 14 г на 1000 калорій. Інакше кажучи, проблема може полягати не стільки у нестачі добавок, скільки у тому, що ми не отримуємо достатньо клітковини зі звичайної їжі.

Реклама

Кефір, йогурт і квашена капуста

Ще один спосіб підтримати мікробіом — регулярно додавати до раціону ферментовані продукти. До них належать кефір, йогурт із живими культурами, квашена капуста, кімчі та деякі інші ферментовані овочі.

Під час ферментації мікроорганізми змінюють склад продукту, утворюють різні сполуки та впливають на доступність окремих поживних речовин. Деякі ферментовані продукти також містять живі культури, які можуть взаємодіяти з кишковим мікробіомом.

Споживання ферментованої їжі збільшує різноманітність кишкових мікроорганізмів. Водночас ефект залежить від конкретного продукту, способу його приготування та індивідуальних особливостей людини. Не обов’язково купувати дорогі спеціальні напої чи екзотичні продукти. Для початку можна додати до сніданку натуральний йогурт, випити склянку кефіру чи подати до обіду трохи квашеної капусти.

Що їсти, щоб підтримати здоров’я кишківника

Їжте більше різноманітних рослинних продуктів. Не обмежуйтеся лише яблуками та огірками. Додавайте до меню різні овочі, ягоди, фрукти, зелень, горіхи, насіння, бобові та цільнозернові крупи. Зробіть бобові обовʼязковою частиною меню. Сочевиця, квасоля, нут і горох — доступні джерела клітковини та рослинного білка. Додавайте їх до супів, салатів, рагу чи готуйте як самостійну страву. Не забувайте про цільнозернові продукти. Вівсянка, цільнозерновий хліб, перлова крупа та інші цільні зерна допоможуть збільшити споживання клітковини. Додавайте ферментовані продукти. Кефір, натуральний йогурт із живими культурами та квашені овочі можуть стати простим доповненням до щоденного раціону. Поступово збільшуйте кількість клітковини. Різкий перехід на велику кількість бобових, овочів і цільнозернових продуктів може спричинити здуття чи дискомфорт. Додавайте клітковину потроху та пийте достатньо води.

Пробіотики можуть бути доречними в окремих ситуаціях, але їхня користь залежить від конкретного штаму, симптомів і стану здоров’я. Тому не варто купувати першу-ліпшу добавку лише тому, що на упаковці написано «для мікрофлори».

Якщо ви плануєте приймати пробіотик через здуття, діарею чи інші проблеми з травленням, краще обговорити це з лікарем. Він допоможе визначити, чи потрібна добавка взагалі та який варіант має сенс саме у вашому випадку.

Новини партнерів