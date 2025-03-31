Проблеми зору: на що звернути увагу та в яких випадках звертатися до офтальмолога

Коли варто звертатися до офтальмолога / © Credits

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Коли варто звертатися до лікаря, щоб уникнути ускладнень і зберегти зір, та чому це важливо, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Будь-які зміни зору — це привід звернутися до лікаря, навіть якщо вони мають епізодичний характер і не викликають суттєвого дискомфорту.

Я раджу без вагань записуватися до офтальмолога за:

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появи двоїння в очах, яке може бути ознакою запалення, астигматизму, пошкодження рогівки тощо;

погіршення гостроти зору, коли виникають складнощі з фокусуванням на далеких і близьких відстанях — зображення стають нечіткими, розмитими;

зорової втоми в поєднанні з печінням, почервонінням очей, відчуттям «піску» в очах — ці симптоми можуть свідчити про синдром сухого ока, кон’юнктивіт, блефарит чи алергію;

світлобоязні, яка є ознакою запального процесу в оці;

змін у кольоровому сприйнятті — ці зміни викликають макулодистрофія, катаракта, глаукома, приймання деяких ліків;

виникнення чорних крапок, цяток, «мушок», спалахів, блискавок перед очима — в такому разі може йтися про відшарування сітківки, порушення кровопостачання ока, деструкцію склоподібного тіла, мігрень;

сильного головного болю — він може виникати за глаукоми, оптичного невриту (запалення зорового нерва), синдрому сухого ока, проблем із рефракцією: астигматизму, далекозорості, короткозорості, на одному оці далекозорості, на іншому — короткозорості;

очного болю — біль в оці сигналізує про травмування, перевтому, синдром сухого ока, приєднання інфекції, підвищений внутрішньоочний тиск, який призводить до розвитку глаукоми.

Всі ці симптоми можуть мати різні прояви залежно від хвороб, на які вони вказують. За кон’юнктивіту біль помірний, не різкий. Є печіння, свербіж, відчуття стороннього тіла в оці. За увеїту, коли запалюється внутрішня оболонка ока, біль сильний, пульсувальний, глибокий — йде зсередини ока. А за мігрені — тиснучий, виникає за очима або навколо очей і поширюється на скроні та лоб.

Поява чорних цяток перед очима може бути ознакою деструкції склоподібного тіла. Це стан, за якого гелеподібна речовина всередині ока змінюється, утворюючи мікроскопічні часточки, які сприймаються як «мушки». Може бути й супутнім симптомом мігрені чи наслідком тривалої виснажливої роботи за комп’ютером.

Тому не варто робити дві речі — займатися самолікуванням, бо, «здається, це кон’юнктивіт», і сподіватися, що «все минеться самостійно». Катаракта розвивається повільніше, ніж виникають ускладнення на тлі відшарування сітківки чи увеїту. Однак у всіх випадках людині потрібне ефективне і своєчасне лікування, бо інколи саме увеїт стає причиною розвитку катаракти.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!