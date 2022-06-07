Продукти для відновлення печінки

Несприятлива екологічна обстановка та нездоровий спосіб життя/харчування лягають великим тягарем на нашу печінку, розповідає дієтологиня та терапевтка Тіана Фіалкова.

Щоб це не було: втирання в шкіру кремів з неорганічним складом/куріння IQOS/приготування їжі на тефлоновій пательні або регулярна кава з пластикових стаканчиків — саме печінці доводиться справлятися з наслідками і працювати понаднормово, підключивши максимум своєї фази детоксикації.

Печінка не просто очищає кров від екзо-/ендотоксинів, вона перетворює їх на безпечні для організму сполуки, які потім виводяться природним шляхом через жовч, кишківник, сечу, піт. І якщо фази детоксикації перевантажені, ми це одразу відчуємо у вигляді:

почуття розбитості вранці, незалежно від кількості годин сну;

симптомів естрогендомінування (фіброзно-кислотна мастопатія, міоми, целюліт);

запальних висипань на шкірі спини, обличчі (особливо зона міжбрів'я);

хворобливості та хрускоту суглобів, особливо колінних;

зростання "кісточки" великого пальця стопи (частіше правого);

частого головного болю, мігрені;

алергії;

неможливості знизити вагу, особливо у зоні живота;

пігментації на шкірі та інших симптомів.

Які продукти любить печінка:

Хрестоцвіті: брокколі і особливо проростки брокколі, всі види капусти, редис, гірчиця, редька, хрін, ріпа, шпинат, рукола, крес-салат.

Буряк у будь-якому вигляді.

Усі ягоди.

Фрукти з вираженим кислим смаком, особливо цитрусові.

Вся зелень, лікарські трави та спеції з гірким смаком.

Продукти, що містять фосфоліпіди (лецитин): яйця, рибна ікра, субпродукти, жирна океанічна риба, бобові.

Зараз найкращий час року для підтримки печінки!

Читайте також: