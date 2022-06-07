Продукти для відновлення печінки

Несприятлива екологічна обстановка та нездоровий спосіб життя/харчування лягають великим тягарем на нашу печінку, розповідає дієтологиня та терапевтка Тіана Фіалкова.
Щоб це не було: втирання в шкіру кремів з неорганічним складом/куріння IQOS/приготування їжі на тефлоновій пательні або регулярна кава з пластикових стаканчиків — саме печінці доводиться справлятися з наслідками і працювати понаднормово, підключивши максимум своєї фази детоксикації.
Печінка не просто очищає кров від екзо-/ендотоксинів, вона перетворює їх на безпечні для організму сполуки, які потім виводяться природним шляхом через жовч, кишківник, сечу, піт. І якщо фази детоксикації перевантажені, ми це одразу відчуємо у вигляді:
- почуття розбитості вранці, незалежно від кількості годин сну;
- симптомів естрогендомінування (фіброзно-кислотна мастопатія, міоми, целюліт);
- запальних висипань на шкірі спини, обличчі (особливо зона міжбрів'я);
- хворобливості та хрускоту суглобів, особливо колінних;
- зростання "кісточки" великого пальця стопи (частіше правого);
- частого головного болю, мігрені;
- алергії;
- неможливості знизити вагу, особливо у зоні живота;
- пігментації на шкірі та інших симптомів.
Які продукти любить печінка:
Хрестоцвіті: брокколі і особливо проростки брокколі, всі види капусти, редис, гірчиця, редька, хрін, ріпа, шпинат, рукола, крес-салат.
Буряк у будь-якому вигляді.
Усі ягоди.
Фрукти з вираженим кислим смаком, особливо цитрусові.
Вся зелень, лікарські трави та спеції з гірким смаком.
Продукти, що містять фосфоліпіди (лецитин): яйця, рибна ікра, субпродукти, жирна океанічна риба, бобові.
Зараз найкращий час року для підтримки печінки!
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