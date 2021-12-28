Продукти, що впливають на психологічний стан

У сучасних реаліях стрес часто виникає у нашому житті. Він може викликати занепокоєння, зіпсувати нам настрій або весь день. Чи знали ви, що наш раціон може впливати на наш психологічний стан?
Дієтологиня Світлана Фус назвала продукти, які впливають на наш настрій та стан:
Жирна морська риба
Морська риба багата на поліненасичені жири Омега-3, які полегшують симптоми тривоги і депресії. Намагайтеся вживати як мінімум дві страви з жирної морської риби на тиждень. Урізноманітнюйте ваше меню наступною рибою: анчоуси, сардини, оселедець, лосось, форель, скумбрія.
Горіхи
Сирі горіхи здатні позбавити від почуття туги. Чудово в цьому випадку підійдуть грецькі горіхи. У них містяться окрім поліненасичених жирних кислот, вітамін В6, магній, які заспокоюють нашу нервову систему, впливають на артеріальний тиск, причому, як у стані спокою, так і хвилювання.
Цільнозернові крупи
У них міститься триптофан — амінокислота, яка сприяє виробленню серотоніну (для підвищення настрою) та мелатоніну (для поліпшення якості сну).
Свіжі та заморожені ягоди
Ягоди багаті на натуральні цукри, вітамін С і антиоксиданти, які опосередковано знижують почуття тривоги.
Молочні продукти
Молочні продукти (кисломолочний та твердий сир) — це одне з джерел тирозину — амінокислоти, яка є попередником дофаміну — одного з "гормонів щастя". Саме брак дофаміну викликає депресії та стрес. Правильне співвідношення білків та вуглеводів у харчуванні допоможе нормалізувати продукцію дофаміну та позбавити поганого настрою.
Гіркий шоколад
Природний антидепресант, який збільшує настрій. Але будьте обережні, продукт є достатньо калорійним! Оптимальна кількість чорного шоколаду для дорослої людини близько 25-30 грамів на день.
Не забувайте щодня шукати щось позитивне у своєму житті, не зациклюйтесь на проблемах, будьте поруч із рідними та правильно харчуйтесь. Це чудовий спосіб підвищити настрій та позбутися негативних думок.
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