Продукти, що впливають на психологічний стан

У сучасних реаліях стрес часто виникає у нашому житті. Він може викликати занепокоєння, зіпсувати нам настрій або весь день. Чи знали ви, що наш раціон може впливати на наш психологічний стан?⁣⁣

Дієтологиня Світлана Фус назвала продукти, які впливають на наш настрій та стан: ⁣⁣

Жирна морська риба⁣⁣

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Морська риба багата на поліненасичені жири Омега-3, які полегшують симптоми тривоги і депресії. Намагайтеся вживати як мінімум дві страви з жирної морської риби на тиждень. Урізноманітнюйте ваше меню наступною рибою: анчоуси, сардини, оселедець, лосось, форель, скумбрія.⁣⁣

Горіхи⁣⁣

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Сирі горіхи здатні позбавити від почуття туги. Чудово в цьому випадку підійдуть грецькі горіхи. У них містяться окрім поліненасичених жирних кислот, вітамін В6, магній, які заспокоюють нашу нервову систему, впливають на артеріальний тиск, причому, як у стані спокою, так і хвилювання.

Цільнозернові крупи⁣⁣

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У них міститься триптофан — амінокислота, яка сприяє виробленню серотоніну (для підвищення настрою) та мелатоніну (для поліпшення якості сну).⁣⁣

Свіжі та заморожені ягоди⁣⁣

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Ягоди багаті на натуральні цукри, вітамін С і антиоксиданти, які опосередковано знижують почуття тривоги.

Молочні продукти⁣⁣

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Молочні продукти (кисломолочний та твердий сир) — це одне з джерел тирозину — амінокислоти, яка є попередником дофаміну — одного з "гормонів щастя". Саме брак дофаміну викликає депресії та стрес. Правильне співвідношення білків та вуглеводів у харчуванні допоможе нормалізувати продукцію дофаміну та позбавити поганого настрою.⁣⁣

Гіркий шоколад⁣⁣

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Природний антидепресант, який збільшує настрій. Але будьте обережні, продукт є достатньо калорійним! Оптимальна кількість чорного шоколаду для дорослої людини близько 25-30 грамів на день.

Не забувайте щодня шукати щось позитивне у своєму житті, не зациклюйтесь на проблемах, будьте поруч із рідними та правильно харчуйтесь. Це чудовий спосіб підвищити настрій та позбутися негативних думок.⁣⁣

Більше порад про здорове харчування читайте на сторінці Світлани Фус facebook.com/svetlanafus

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