Профілактика захворювань очей взимку: лікар-офтальмолог поділився дієвими порадами

Сухе повітря в офісних приміщеннях, різкі перепади температури повітря, сильний вітер не лише створюють взимку дискомфорт, а й можуть негативно впливати на здоров’я очей.

Чому зір погіршується і як правильно доглядати за очима взимку, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Сухе повітря і синдром сухого ока

На поверхні кожного ока є слізна плівка. Це тонкий шар вологи, який захищає око від зневоднення, мікрочастинок пилу, бактерій, інфекцій. Живить рогівку та кон’юнктиву. А також забезпечує ідеальну гладкість очного яблука.

Сухе повітря висушує слізну плівку – вона випаровується, швидко рветься і не встигає відновлюватися. В нормі слізна плівка відновлюється під час кожного кліпання. Що відбувається потім?

Затуманюється зір, з’являється свербіж, печіння, сльозотеча, відчуття піщинки в оці, червоніють білки. Це ознаки синдрому сухого ока. Після повноцінного сну вони можуть зникати. Але якщо вчасно не звернутися до лікаря, може виникнути кератит (запалення рогівки), блефарит (запалення краю повік), кератокон’юнктивіт (поєднання кератиту та кон’юнктивіту) тощо.

Тому навіть якщо симптоми синдрому сухого ока епізодичні, я раджу проконсультуватися з лікарем. Нерідко його розвиток зумовлений комплексом причин: куріння, щоденна багатогодинна робота за комп’ютером без перерв на відпочинок, застосування очних крапель із консервантами або потенційними алергенами, вживання деяких лікарських препаратів (антидепресанти, гормональні контрацептиви тощо).

Саме тому я закликаю не займатися самолікуванням, бо не завжди вашим очам потрібні зволожувальні краплі або вітамінні комплекси. Краплі признаються після проведення тесту на вироблення сльози та стабільність слізної плівки.

Як можна подбати про свої очі без шкоди для здоров’я, якщо у вашому офісі або квартирі сухе повітря?

1. Використовувати зволожувач повітря (ідеальна температура повітря – 18-20 градусів).

2. Частіше кліпати, міцно стуляючи повіки.

3. Щогодини робити невеликі перерви в роботі – хоча б на 5-10 хвилин.

4. Пити достатню кількість чистої води – 6-8 склянок.

Короткий світловий день і зорова перевтома

Взимку ми їдемо на роботу, коли ще темно. А з роботи повертаємося, коли вже темно. Тому більшу частину дня знаходимося в приміщеннях зі штучним світлом. Брак денного світла, неякісне освітлення, напівтемрява в поєднанні з роботою за комп’ютером сприяють зоровій перевтомі.

Вона проявляється такими симптомами:

біль в очницях;

головний біль;

почервоніння очних яблук;

свербіж;

світлобоязнь;

низька концентрація уваги, розосередженість.

У домашніх умовах ви можете оснастити робоче місце якісними лампами денного освітлення. Щогодини робити перерву в роботі, або хоча б кожні дві години, якщо немає змоги частіше. Їсти сезонні фрукти та ягоди. Дотримуватися правила 20-20-20: кожні 20 хвилин відриватися від виконання робочих задач на 20 секунд, розглядаючи об’єкти, розташовані на відстані 20 фунтів, тобто 5-6 метрів.

Стійка зорова перевтома може бути симптомом синдрому сухого ока, катаракти, спазму акомодації, розвитку короткозорості або далекозорості на одному оці. Тому найкраще рішення – профілактичне обстеження.

Холод і холодовий кон’юнктивіт

Холодне, морозне повітря може у деяких людей провокувати холодовий кон’юнктивіт, відомий як кон’юнктивіт зимових вірусів. Простіше кажучи, це сезонна алергія на холод, під час якої в організмі зростає рівень гістаміну (посередник запалення).

Хвороба проявляється кількома характерними симптомами:

почервоніння та свербіж;

відчуття піску в очах;

сльозотеча (як правило, на вулиці, зумовлена холодом);

підвищена чутливість до світла;

набряк слизової;

нежить.

Ознаки алергії зникають через кілька годин перебування у теплому приміщенні. І повертаються, коли людина знову виходить на вулицю. Холодовий кон’юнктивіт не таке серйозне захворювання, як катаракта чи глаукома, але він суттєво погіршує якість життя людини взимку. Тому я раджу звернутися до лікаря і почати терапію, яка передбачає вживання антигістамінних препаратів та вітамінних комплексів, використання вітамінних зволожувальних крапель, промивання очей спеціальними розчинами.

Загалом поява будь-яких симптомів – болю, зорової перевтоми, сльозотечі, печіння абощо – це причина записатися на огляд до офтальмолога. Навіть якщо ці симптоми епізодичні і ненав’язливі, ігнорувати їх не можна, оскільки вони можуть сигналізувати про розвиток серйозних більш хвороб, аніж синдром сухого ока чи холодовий кон’юнктивіт.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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