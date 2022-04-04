Проста та швидка страва: варіанти корисних начинок для лаваша

На жаль, зараз ми стикаємося з частими сиренами, якими не можна нехтувати. І деколи в бомбосховищах необхідно провести не одну годину. Та все одно ми мусимо їсти і підтримувати організм навіть у таких умовах, розповідає дієтологиня Світлана Фус.
Вже всі зрозуміли, що сирени лунають по декілька разів щодня в багатьох містах країни. Одним із варіантів швидкого перекусу може бути лаваш з начинкою.
Начинкою для лаваша мають стати такі продукти, які можна приготувати, нарізати та зберігати в холодильнику в якості заготовок:
- варене куряче або індиче філе;
- нежирні тверді сири;
- знежирений сир;
- смажені гриби;
- овочі;
- будь-яка зелень;
- риба (особливо філе з нежирних сортів);
- хумус;
- маринована цибуля;
- часник (трохи);
Варіанти:
- Кисломолочний сир + зелень + часник;
- Курка + листя салату + помідор + діжонська гірчиця.;
- Риба + свіжий огірок + зелень + кілька крапель лимонного соку.;
- Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.;
- Вершковий сир (нежирний) + курка/індичка+ зубчик часнику
- Кисломолочний сир + банан
В якості спецій в начинці рекомендовано використовувати мелений чорний перець і сіль. В начинку найкраще додавати рослинну олію, наприклад оливкову. Будьте здорові та не сумнівайтесь в тому, що вже зовсім скоро ми повернемось до нормального життя. Бережіть себе!
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