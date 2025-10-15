Спагеті / © Credits

Тож може здатися дивним чути, що «приготування їжі на воді» раптово набирає популярності в TikTok. Але швидкий пошук видає сотні відео, на яких демонструється все: від барвистої тарілки з паровими овочами до домашніх гьодза, приготованих на парі в неглибокій каструлі з водою, до простої миски кісткового бульйону. Багато творців контенту стверджують, що дотримання дієти на воді допомогло зі схудненням, очищенням шкіри та навіть «старінням у минуле».

Звичайно, дієта на воді насправді — це багатовіковий спосіб приготування їжі і він має багато переваг.

Що таке приготування їжі на водній основі

Незважаючи на свою незвично звучну назву, приготування їжі на водній основі не є чимось новим, і ви, ймовірно, вже це робите. Приготування круто зварених яєць, варіння вівсянки на повільному вогні та пасти на повному — все це враховується. У той час як такі методи, як смаження, запікання, пасерування та навіть смаження на повітрі, вимагають хоча б невеликої кількості олії або вершкового масла для оптимальної текстури та смаку, приготування їжі на водній основі можна робити без додавання жиру. Це робить метод особливо привабливим для тих, хто хоче харчуватися легше або підвищити рівень гідратації. Крім того, такі страви, як вівсянка, бульйонний суп та яйця на пару в китайському стилі, також неймовірно зігрівають та заспокоюють.

Методи приготування їжі на водній основі також можуть бути корисними для здоров’я. Невелике дослідження порівнювало вплив різних методів приготування їжі, зберігаючи при цьому однаковість інгредієнтів. Дослідники виявили, що методи вологого нагрівання, такі як варіння та приготування на пару, призводять до зниження рівня кінцевих продуктів глікування (AGEs), запальних сполук, що утворюються, коли білки або жири реагують з цукром, особливо за високої температури.

Ці методи приготування також були пов’язані з покращенням ліпідного профілю крові та підвищеним рівнем 4E-BP1, білка, пов’язаного з клітинними стресовими реакціями та здоровим старінням. Результати є багатообіцяльними, але базуються на невеликій вибірці, і для підтвердження довгострокових переваг необхідні подальші дослідження. Крім того, інші дослідження показали, що температура приготування та використані інгредієнти також є факторами, які впливають на вироблення AGEs.

Як включити приготування їжі на водній основі до свого розпорядку дня

Ні, вам не потрібно жити лише на супі. Приготування їжі на водній основі може включати все: від варених на пару зерен до варених білків та багато іншого.

Крісті дель Коро, магістерка наук, диетологиня, кулінарна нутриціологиня, рекомендує бланшувати овочі — короткочасно кип’ятити в підсоленій воді, а потім швидко охолоджувати в крижаній воді — щоб зберегти поживні речовини та текстуру. Це також важливий перший крок, якщо ви плануєте заморожувати овочі. Бланшовані овочі також є чудовим варіантом для приготування їжі.

Однак слід зазначити, що приготування їжі на водній основі ускладнює — якщо не робить неможливим — досягнення підрум’янення або обвуглювання, що відбувається за допомогою так званої реакції Маяра. У цьому складному хімічному процесі прості цукри та амінокислоти реагують з високою температурою, утворюючи характерний золотисто-коричневий колір на таких продуктах, як м’ясо та овочі. Хоча реакція Маяра частково відповідає за утворення AGEs, вона також є причиною того, що багато наших улюблених страв, таких як шоколадне печиво, тости та смажені овочі, мають такий хороший смак.

Тим не менш, існує безліч креативних способів додати смаку стравам на водній основі. Мішель Девенпорт, зареєстрована дієтологиня, яка допомогла популяризувати цей тренд у TikTok, заохочує додавати корисні жири (наприклад, оливкову олію, жирну рибу) для доповнення страв на водній основі. Ви навіть можете використовувати інші рідини, такі як бульйон або трохи вина, щоб додати глибини смаку вашим стравам.

Спробуйте тушкувати овочі у воді з мінімальною кількістю олії, це один з улюблених методів приготування на водній основі дель Коро. Ви зменшуєте рідину, доки вона не стане достатньо густою, щоб покрити овочі — по суті, це зменшений вміст жиру варіант кулінарної техніки, яка називається глазуруванням. Ви не викидаєте жодної рідини для приготування, ви зберігаєте ці поживні речовини, і це більш щадний спосіб приготування, каже дель Коро.