Ранок без болю: 3 найкращі пози для сну, які змінять ваше пробудження / © Credits

Реклама

На щастя, видання Real Simple розповіло, що правильна поза для сну може змінити все. Ви коли-небудь замислювалися, чому, незалежно від того, скільки годин спите, ранки можуть бути болісними. Причина часто криється у неправильному положенні тіла під час сну. Тиск на певні точки, проблеми з травленням або хронічні проблеми зі сном можуть призводити до безсоння та дискомфорту.

Особливо небезпечним є сон на животі. Ця поза створює сильний стрес для шиї та нижньої частини спини. З часом це може призвести до хронічного болю та напруження м’язів. Щоб уникнути цих неприємностей, варто обирати пози, які зберігають хребет у природному положенні.

Сон на спині: класика без компромісів

Хочете максимально розслабити спину, лягайте на спину.

Реклама

Плюси : хребет залишається прямим, немає зайвого тиску на плечі чи таз.

Лайфгак : покладіть невелику подушку під коліна, це зніме напруження з нижньої частини спини.

Особливості: підходить майже всім, але людям із хропінням або апное сон на спині може трохи ускладнювати дихання.

Ця поза особливо корисна, якщо ви часто відчуваєте скутості у спині та шиї.

Сон на боці: підтримка хребта та травлення

Сон на боці — універсальна поза, яка підходить багатьом:

Ліва сторона — найкращий варіант для вагітних і тих, хто страждає на печію. Вона допомагає зменшити рефлюкс і полегшити травлення.

Подушка між колінами допомагає вирівняти таз та підтримати нижню частину спини.

Порада: обирайте зручну подушку для голови, яка підтримує шию у прямому положенні, щоб уникнути болю.

Сон на боці — це класика для тих, хто хоче прокидатися свіжим, без турбот про напруження у тілі.

Поза «нульової гравітації»: якщо у вас регульоване ліжко

Якщо ви любите технології та комфорт, ця поза створена саме для вас.

Реклама

Що це: тіло трохи підняте, голова та коліна вище тулуба.

Переваги : покращує кровообіг, зменшує набряки, полегшує дихання та навіть знижує хропіння.

Як зробити: виставте регульоване ліжко під кутом приблизно 120°; ноги трохи вище серця.

Ця поза ідеальна для тих, хто хоче поєднати розслаблення та технологічний комфорт.

Тож коли ви обираєте правильну позу, ви не лише покращуєте якість сну, але й дбаєте про здоров’я хребта, м’язів та суглобів. Тож експериментуйте та обирайте той варіант, який підходить саме вам і ранок без болю гарантовано.