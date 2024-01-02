Рецепт супу, який продовжує життя: родина довгожителів їла його щодня

Тривалість нашого життя визначається безліччю факторів. Деякі з них перебувають поза нашим контролем, наприклад, генетика, травми та хвороби. Однак інші, безперечно, — навпаки. Наприклад, те, що ми їмо і як регулярно займаємося спортом, відіграє величезну роль у тому, як довго ми живемо.

Фактично вважається, що саме харчування і спосіб життя є секретом довголіття людей, які живуть у "блакитних зонах" світу. Це п'ять регіонів, де люди живуть у середньому довше, ніж у будь-якій іншій місцевості.

Сині зони:

префектура Окінава в Японії

острів Ікарія у Греції

провінція Нуоро в Італії

півострів Нікоя в Коста-Риці

місто Лома-Лінда в Каліфорнії

Більшість з нас не може переїхати туди, але ми можемо взяти на озброєння деякі рецепти довголіття, які практикують жителі цих регіонів. Еxpress.co.uk поділився рецептом супу, який їсть родина з найбільшою тривалістю життя у світі.

Рецепт опублікувала в TikTok Карлі Бодруг, а доктор Тім Тьютан рекомендував його своїм передплатникам.

"Цей дивовижний суп на рослинній основі повний вітамінами й мінералами, клітковиною тощо. Овочі багаті на клітковину, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижувати рівень холестерину, покращувати здоров'я кишківника, підтримувати контроль ваги і знижувати ризик раку", — прокоментував Тім Тьютан.

Ось рецепт цього супу.

Інгредієнти:

морква

селера

цибуля

картопля

приправи

часник

подрібнені помідори

бульйон

боби

макарони або перловка

базилік

Наріжте кубиками всі інгредієнти.

Нагрійте велику супову каструлю на середньому вогні.

Обсмажте часник і цибулю близько трьох хвилин.

Додайте моркву, селеру, картоплю, орегано, сіль і перець.

Продовжуйте готувати протягом 5-6 хвилин, поки картопля і морква злегка не стануть м'якими.

Насамкінець влийте овочевий бульйон і додайте в каструлю помідори й нут.

Додайте макарони та доведіть вміст до кипіння.

Зменште вогонь до мінімуму і варіть суп мінестроне без кришки 12-15 хвилин.

Прикрасьте свіжою петрушкою та насолоджуйтеся.

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