Рецепт супу, який продовжує життя: родина довгожителів їла його щодня

Тривалість нашого життя визначається безліччю факторів. Деякі з них перебувають поза нашим контролем, наприклад, генетика, травми та хвороби. Однак інші, безперечно, — навпаки. Наприклад, те, що ми їмо і як регулярно займаємося спортом, відіграє величезну роль у тому, як довго ми живемо.
Фактично вважається, що саме харчування і спосіб життя є секретом довголіття людей, які живуть у "блакитних зонах" світу. Це п'ять регіонів, де люди живуть у середньому довше, ніж у будь-якій іншій місцевості.
Сині зони:
- префектура Окінава в Японії
- острів Ікарія у Греції
- провінція Нуоро в Італії
- півострів Нікоя в Коста-Риці
- місто Лома-Лінда в Каліфорнії
Більшість з нас не може переїхати туди, але ми можемо взяти на озброєння деякі рецепти довголіття, які практикують жителі цих регіонів. Еxpress.co.uk поділився рецептом супу, який їсть родина з найбільшою тривалістю життя у світі.
Рецепт опублікувала в TikTok Карлі Бодруг, а доктор Тім Тьютан рекомендував його своїм передплатникам.
"Цей дивовижний суп на рослинній основі повний вітамінами й мінералами, клітковиною тощо. Овочі багаті на клітковину, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижувати рівень холестерину, покращувати здоров'я кишківника, підтримувати контроль ваги і знижувати ризик раку", — прокоментував Тім Тьютан.
Ось рецепт цього супу.
Інгредієнти:
- морква
- селера
- цибуля
- картопля
- приправи
- часник
- подрібнені помідори
- бульйон
- боби
- макарони або перловка
- базилік
Наріжте кубиками всі інгредієнти.
Нагрійте велику супову каструлю на середньому вогні.
Обсмажте часник і цибулю близько трьох хвилин.
Додайте моркву, селеру, картоплю, орегано, сіль і перець.
Продовжуйте готувати протягом 5-6 хвилин, поки картопля і морква злегка не стануть м'якими.
Насамкінець влийте овочевий бульйон і додайте в каструлю помідори й нут.
Додайте макарони та доведіть вміст до кипіння.
Зменште вогонь до мінімуму і варіть суп мінестроне без кришки 12-15 хвилин.
Прикрасьте свіжою петрушкою та насолоджуйтеся.
@doctortim.md #duet with @Carleigh Bodrug — plantyou Це змащує рослина-поширену поживу є повною з vitamínів і мінеральних речовин, fiber and more. Vegetables є rich в fiber, які дають змогу контролювати рівнини льоду, низький cholesterol, несприятливий гул здоров'я, підтримка тяжкої менеджменту і низький cancer risk. So many studies support these health benefits! The “Olive Garden Minestrone Soup” може бути в цій веб-сайті plantyou dot com! #healthyfood #healthyrecipe #healthyrecipe egetables #plantbased #soup ♬ Home — Matthew Hall
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