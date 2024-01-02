Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рецепт супу, який продовжує життя: родина довгожителів їла його щодня

Дата публікації
Перегляди
210
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рецепт супу, який продовжує життя: родина довгожителів їла його щодня

Мінестроне / Фото: Credits

Тривалість нашого життя визначається безліччю факторів. Деякі з них перебувають поза нашим контролем, наприклад, генетика, травми та хвороби. Однак інші, безперечно, — навпаки. Наприклад, те, що ми їмо і як регулярно займаємося спортом, відіграє величезну роль у тому, як довго ми живемо.

Фактично вважається, що саме харчування і спосіб життя є секретом довголіття людей, які живуть у "блакитних зонах" світу. Це п'ять регіонів, де люди живуть у середньому довше, ніж у будь-якій іншій місцевості.

Сині зони:

  • префектура Окінава в Японії
  • острів Ікарія у Греції
  • провінція Нуоро в Італії
  • півострів Нікоя в Коста-Риці
  • місто Лома-Лінда в Каліфорнії

Більшість з нас не може переїхати туди, але ми можемо взяти на озброєння деякі рецепти довголіття, які практикують жителі цих регіонів. Еxpress.co.uk поділився рецептом супу, який їсть родина з найбільшою тривалістю життя у світі.

Рецепт опублікувала в TikTok Карлі Бодруг, а доктор Тім Тьютан рекомендував його своїм передплатникам.

"Цей дивовижний суп на рослинній основі повний вітамінами й мінералами, клітковиною тощо. Овочі багаті на клітковину, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижувати рівень холестерину, покращувати здоров'я кишківника, підтримувати контроль ваги і знижувати ризик раку", — прокоментував Тім Тьютан.

Ось рецепт цього супу.

Інгредієнти:

  • морква
  • селера
  • цибуля
  • картопля
  • приправи
  • часник
  • подрібнені помідори
  • бульйон
  • боби
  • макарони або перловка
  • базилік

Наріжте кубиками всі інгредієнти.

Нагрійте велику супову каструлю на середньому вогні.

Обсмажте часник і цибулю близько трьох хвилин.

Додайте моркву, селеру, картоплю, орегано, сіль і перець.

Продовжуйте готувати протягом 5-6 хвилин, поки картопля і морква злегка не стануть м'якими.

Насамкінець влийте овочевий бульйон і додайте в каструлю помідори й нут.

Додайте макарони та доведіть вміст до кипіння.

Зменште вогонь до мінімуму і варіть суп мінестроне без кришки 12-15 хвилин.

Прикрасьте свіжою петрушкою та насолоджуйтеся.

@doctortim.md #duet with @Carleigh Bodrug — plantyou Це змащує рослина-поширену поживу є повною з vitamínів і мінеральних речовин, fiber and more. Vegetables є rich в fiber, які дають змогу контролювати рівнини льоду, низький cholesterol, несприятливий гул здоров'я, підтримка тяжкої менеджменту і низький cancer risk. So many studies support these health benefits! ‍The “Olive Garden Minestrone Soup” може бути в цій веб-сайті plantyou dot com! #healthyfood #healthyrecipe #healthyrecipe egetables #plantbased #soup ♬ Home — Matthew Hall

Читайте також:

Хто такий Степан Бандера і за що його вбили? Невідомі сторони українського націоналіста!

Хто такий Степан Бандера і за що його вбили? Невідомі сторони українського націоналіста!

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
210
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація