Рефракційна заміна кришталика чи лазерна корекція: офтальмолог розповів про відмінності та ефективність

Рефракційна заміна кришталика чи лазерна корекція / © Credits

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Про деталі проведення рефракційної заміни кришталика та лазерної корекції зору розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Рефракційна заміна кришталика (РЗК) — це хірургічна процедура, під час якої природний кришталик пацієнта замінюють на штучний.

За нормою кришталик прозорий, завдяки чому ми добре бачимо і вдень, і вночі, а зображення — чіткі і яскраві. Коли він втрачає прозорість, картинка тьмяніє, розмивається, ніби ви дивитеся на світ крізь запітніле скло. Якість зору знижується навіть за ідеальних умов. З’являється нав’язливий головний біль, бо мозок витрачає більше ресурсів, щоб інтерпретувати нечітке зображення.

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Показаннями до рефракційної заміни кришталика є:

вікова далекозорість або пресбіопія;

високий ступінь короткозорості чи далекозорості;

катаракта.

LASIK — це лазерна корекція зору, під час якої офтальмолог за допомогою лазера змінює форму рогівки.

Рогівка — це природна «лінза» в передній частині ока, яка спрямовує промені на сітківку та виконує 70% всієї роботи із заломлення світла. Якщо вона має неправильну форму, розвивається:

короткозорість;

далекозорість;

астигматизм.

Лазерну корекцію можна проводити за умови, що короткозорість, далекозорість або астигматизм не прогресують щонайменше два роки.

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Інколи виконують ЛКЗ і за пресбіопії (вікової далекозорості), але найкращим варіантом є рефракційна заміна кришталика. Чому?

З віком кришталик втрачає еластичність, яка дозволяє оку фокусуватися однаково добре і на близькій, і на далекій відстанях за різного освітлення. Лазерна корекція усуває короткозорість та далекозорість, але не омолоджує кришталик, який стає менш гнучким орієнтовно після 40 років. Зважуючись на ЛКЗ, треба розуміти, що згодом зір знову погіршиться.

Також лазерна корекція не підходить за короткозорості або далекозорості, що прогресує, оскільки вона не зупиняє розвиток хвороби, а лише коригує порушення. Стабільна короткозорість або далекозорість означає, що форма очного яблука більше не змінюється, і ЛКЗ буде ефективною, а результат — довготривалим.

Обидва методи лікування ефективні, але вибір залежить від зорового порушення, віку пацієнта, загального стану здоров’я, тому визначається лікарем індивідуально після комплексної діагностики.

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Багато пацієнтів вже знають, що лазерна корекція зору триває до 15 хвилин, а зір після неї покращується буквально одразу. Рефракційна заміна кришталика вважається складнішим втручанням, однак природний кришталик видаляють через мікророзріз за допомогою лазерного променя або ультразвуку, і через той самий розріз в око вставляють штучний кришталик. Операція виконується під місцевою анестезію, на око зазвичай навіть не накладають шов, зір покращується за кілька днів.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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