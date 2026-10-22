Ряжанка чи йогурт — що корисніше / © Credits

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Ряжанка чи йогурт — що покласти до кошика, якщо хочеться подбати про здоров’я. Відповідь залежить не лише від смаку, а й від жирності, кількості цукру, вмісту білка та наявності живих молочнокислих культур.

За словами лікаря Юрія Габорця, у більшості випадків варто обирати натуральний йогурт без цукру та зайвих додатків. Водночас важливо враховувати індивідуальну переносність продуктів і стан травної системи.

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Коли обрати ряжанку, а коли — йогурт

Ряжанка має ніжний смак і зазвичай вищу жирність. Деяким людям вона підходить краще, ніж йогурт, особливо якщо у вас гастрит, виразка чи підвищена кислотність. Однак це не означає автоматично, що йогурт протипоказаний, реакція залежить від конкретного стану та індивідуальної переносності.

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Натуральний йогурт без цукру — гарний варіант для щоденного раціону. Він містить білок, кальцій та інші поживні речовини, а продукти з живими культурами можуть підтримувати кишкову мікрофлору. Щоб зробити смак цікавішим, можна додати свіжі ягоди, фрукти чи трохи горіхів замість солодких наповнювачів.

Як обрати якісний йогурт

Передусім читайте склад. Краще віддавати перевагу продуктам без доданого цукру, ароматизаторів і великої кількості зайвих інгредієнтів. Звертайте увагу на білок, жирність і зазначені у складі молочнокислі культури.

Термін придатності сам собою не гарантує натуральність, важливі також склад, спосіб виробництва та умови зберігання. Якщо йогурт спричиняє здуття, дискомфорт чи інші неприємні симптоми, можна спробувати безлактозні варіанти. Такі прояви іноді пов’язані з непереносністю лактози, але причини можуть бути різні.

Для дітей варто обирати продукти відповідно до віку та рекомендацій педіатра, а не переносити на них правила харчування дорослих.

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Якщо ви добре переносите молочні продукти, натуральний йогурт без цукру може стати зручним вибором на щодень. Ряжанка також має місце у збалансованому раціоні, особливо якщо вам більше подобається її смак і текстура. Головне — не орієнтуватися лише на назву чи гучні обіцянки на упакованні.

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