Розлад харчової поведінки: все, що потрібно знати про це захворювання

Важливо розуміти, що РХП не завжди помітні зовні, хворі можуть мати будь-яку вагу та мати цілком здоровий вигляд, про це розповіло видання Medical News Today. Розлади харчової поведінки характеризуються змінами у ставленні до їжі. Вони можуть торкнутися будь-якої людини незалежно від віку, статі, раси чи форми тіла. До найпоширеніших видів належать:

Нервова анорексія — навмисне обмеження харчування, страх набору ваги чи надмірне прагнення схуднути.

Нервова булімія — цикли переїдання та «компенсації», як-от блювання, голодування чи надмірні фізичні навантаження.

Переїдання — неконтрольоване вживання великої кількості їжі за короткий проміжок часу, зазвичай у самотності, після чого з’являється сором або відраза до себе.

Є й інші типи розладів, як-от обмеження харчування через відсутність інтересу до їжі, потяг до неїстівних предметів та повторне пережовування їжі.

Поведінка, на яку варто звернути увагу

Люди з РХП можуть демонструвати такі зміни в поведінці:

суворе обмеження харчування чи відмова від цілих груп продуктів;

екстремальні дієти та ритуали під час приймання їжі;

постійне обговорення калорійності чи складу їжі;

відвідування туалету після їжі;

приховування їжі чи часте переїдання на самоті.

Деякі ознаки, як у випадку потягу до неїстівних предметів, можуть бути дуже специфічними, наприклад, бажання вживати папір, крейду чи мило.

Емоційні прояви

РХП сильно впливає на психіку:

постійні переживання через форму та вагу тіла;

страх набрати вагу;

різкі перепади настрою;

низька самооцінка та відчуття провини після їжі;

соціальна ізоляція, уникання друзів та родини.

Фізичні симптоми

Хоча зміни ваги часто асоціюються з РХП, вони не обов’язкові. Інші ознаки можуть включати:

відчуття холоду, суха шкіра, ламкі нігті;

біль у шлунку, печія, проблеми з травленням;

слабкість, запаморочення, проблеми зі сном;

нерегулярні менструації, м’язова атрофія, повільне загоєння ран;

у випадку булімії — проблеми з зубами та шкірою пальців через часте блювання.

Медичні обстеження можуть показати низький рівень гормонів, анемію чи порушення електролітного балансу.

Супутні стани

РХП часто поєднуються з іншими психологічними проблемами:

компульсивні фізичні вправи;

орторексія — нав’язливе прагнення «чистої» їжі;

зловживання проносними;

обмеження інсуліну за діабету І типу;

депресія та тривожні розлади.

Коли звертатися по допомогу

Важливо пам’ятати, що від РХП можливо одужати. Звертатися варто до:

психотерапевта з досвідом лікування РХП;

дієтолога для формування збалансованого харчування;

лікаря первинної допомоги для контролю фізичного стану;

стоматолога, якщо є наслідки блювання;

психіатра, якщо потрібна медикаментозна підтримка.

Також корисні групи підтримки — онлайн або офлайн. У складних випадках потрібна стаціонарна чи амбулаторна програма лікування.

Під час лікування важливі терпіння, розуміння та підтримка сім’ї та друзів. Деякі програми дозволяють рідним брати участь у сесіях, щоб краще зрозуміти розлад. У разі серйозного недоїдання, зневоднення чи критичного стану, необхідна термінова допомога.

РХП — це комплексні порушення, які впливають на емоції, поведінку та фізичне здоров’я. Ознаки можуть бути різними, від обмеження харчування та страху набрати вагу до неконтрольованого переїдання. Важливо знати симптоми, не соромитися шукати підтримку та діяти на ранніх етапах, адже своєчасна допомога значно підвищує шанси на одужання.